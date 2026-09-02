Özgür Özel ve ekibi Mekke anlaşması ve yeni anayasaya hayır diyeceklerini açıkladı! İçeride darbecinin dışarıda siyonistin emrinde

Buğra Kardan İstanbul

Adı şaibelere bulaşan, rüşvet skandallarına karışan YP Genel Başkanı Özgür Özel’in iç ve dış siyasetini ise şer güçler belirliyor. Öyle ki Özel, vesayet odaklarından aldığı talimatla 12 Eylül darbesinin ruhunun sindiği 1982 Anayasası’na bir defa daha siper oldu. Fondaş Halk TV’de de müesses nizamın bayraktarlığını yapmaya devam eden Özel, “Çerçeve Yasa’ya yönelik destek yeni anayasanın habercisi mi” sorusuna eski Türkiye refleksiyle “Aç tavuk kendini darı ambarında sanmasın. Biz öyle bir şeyde yokuz” cevabını verdi. Özel’in darbeci Kenan Evren ve arkadaşları tarafından kaleme alınan, yamalı bohçaya dönen, ülkenin ayağına pranga olan 1982 Anayasası’na “Erdoğan’ın önü açılacak” söylemiyle sahip çıkmasına tepkiler dinmeden YP Sözcüsü Zeynel Emre’den skandal bir açıklama geldi.

MEKKE NERENİZE BATIYOR?

Emre, İslâm dünyası ve Türkiye için tehdit olan İsrail’in, Yunanistan’ın, Hindistan’ın diline sarılarak Mekke Savunma Anlaşması’nı tehlikeli bulduklarını ifade edecek kadar alçaldı. Emre, “Anlaşmanın 1 Ekim sonrasında Meclis’e gelmesi bekleniyor, tavrınız ne olacak?” sorusuna şu utanç cevabı verdi: “Sonuçları itibarıyla son derece tehlikeli olduğunu görüyoruz. Bu haliyle uluslararası hukuk anlamında da problemli olduğunun altını çizelim. Meclis’e geldiğinde tartışmalarda bu daha da aydınlanmış olacaktır, ama bu haliyle bizim Yeni Parti olarak buraya bakışımız bunun sakıncalı, riskli olduğudur. Türkiye’yi daha fazla tehlikelerle karşı karşıya getirebilir. Hindistan, Rusya, İran gibi ülkelerle karşı karşıya getirebilir, böyle sonuçlar yaşayabiliriz.” Toplumdan ise yeni Jön Türklere, “YP içeride darbecinin, dışarıda siyonistin emrinde” tepkisi geldi.

SİYOEMPERYALİSTİN TÜRKİYE AYAĞI

Akit’e konuşan AK Parti 27. Dönem İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı da, şunları söyledi: “Anlaşılıyor ki Özel ve arkadaşları, Türkiye’nin yararına olacak her hamleye karşı çıkacak. Bunlara ‘Neden içeride yeni anayasa yapılmasından, dışarıda Mekke Savunma Anlaşması imzalanmasından rahatsızsınız’ sorusunu sormak gerek. Belli ki bölgede parçalanmışlığın devam etmesinden ve İslâm ittifakına gidilmemesinden yanalar. Bu tabiidir. Çünkü siyoemperyalist projenin Türkiye ayağı bu zihniyettir. İlaveten CHP gibi YP’nin de İttihat ve Terakki’nin türevi olduğu şüphesizdir. Siyoemperyalistlerden aldığı talimatlarla yol yürüyor. Beyanlarına dikkat edin ne siyoniste ne de vesayetçilere karşı konumlanır. Mekke Savunma Anlaşması’ndan İsrail, Yunanistan, Hindistan gibi YP’nin de tedirgin olduğunu anlıyoruz. Bununla da kalmıyor vesayetçiler gibi darbe anayasasına dokundurtmama ısrarı olduğunu idrak ediyoruz. Yazık!”

ADI YENİ, ZİHNİYETİ ESKİ

AK Parti 27. Dönem Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir ise, şunları dile getirdi: “Özel’in YP’sinin adı yeni zihniyeti eski. İsmet İnönü devrinden kalma anlayışı devam ettiriyor. Bunlar, millî olana karşı sırtlarını dönerler. Mekke Anlaşması, dünyada takdir topladı. Türkiye’nin liderliğini perçinleyen böyle bir anlaşmaya çekince koymayı kabul etmek mümkün değildir. Demek ki bunlar, Türkiye’den yana değil. YP’nin yeni anayasa yapımını önlemek için çırpınması ise başka bir konu. Darbecilerce yazılan anayasaya kalkan olmak, bir de ‘Aç tavuk kendini darı ambarında sanırmış’ cümlesini kullanmak Özel ve arkadaşlarında hâlen İnönü devrinden, despot mantalitenin bulunduğunu ortaya koyuyor.”

MİLLET LEHİNE HER ŞEYE TAKOZ

23. Dönem Konya Milletvekili Avukat Hüsnü Tuna da, şunları kaydetti: “Darbe döneminde darbecilerce ‘anayasa’ adı altında hazırlanan bir metnin hâlen varlığını koruması kabul edilemez. O nedenle mevcut ‘anayasa’ tamamen yenilenmeli. 86 milyonun üzerinde mutabık kaldığı bir anayasa yazılmalı. Vakti geldi, geçti bile. Tabii yeni anayasa karşıtları bizi şaşırtmıyor. YP’de de eski CHP zihniyetinin hakim olduğunu biliyoruz. Özel’in ülkenin, milletin lehine olacak her adıma ayak direyeceğine ise şüphe yok. ‘Darbe anayasası yürürlükten kalksın’ demesi tuhaf olurdu. Nihayetinde eski Türkiye’yi arayan, köhne CHP zihniyetini terk etmeyen Özel ve tayfasının hem ülke hem millet lehine her çalışmaya takoz olacağı açıktır. Her şey ortada değil midir? İşte YP’nin iç ve dış siyasette tavrı müşahede edilmektedir. Bu yapılanmanın üyelerinden devletin, halkın hayrına olacak bir söz çıkmamaktadır.”