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Deniz Gül ilk antrenmanına çıktı

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IHA Giriş Tarihi:

Deniz Gül ilk antrenmanına çıktı

Süper Lig devi Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Başakşehir ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla devam etti.

#1
Foto - Deniz Gül ilk antrenmanına çıktı

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman topla ısınmayla başladı ve iki grup halinde pas çalışmasıyla devam etti.

#2
Foto - Deniz Gül ilk antrenmanına çıktı

Antrenman taktik çalışmayla sona erdi.

#3
Foto - Deniz Gül ilk antrenmanına çıktı

Sarı-kırmızılıların yeni transferi Deniz Gül, takımla ilk antrenmanına çıktı.

#4
Foto - Deniz Gül ilk antrenmanına çıktı

Galatasaray yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla bu müsabakanın hazırlıklarını tamamlayacak.

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