Deniz Gül ilk antrenmanına çıktı
Süper Lig devi Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Başakşehir ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla devam etti.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Süper Lig devi Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Başakşehir ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla devam etti.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman topla ısınmayla başladı ve iki grup halinde pas çalışmasıyla devam etti.
Antrenman taktik çalışmayla sona erdi.
Sarı-kırmızılıların yeni transferi Deniz Gül, takımla ilk antrenmanına çıktı.
Galatasaray yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla bu müsabakanın hazırlıklarını tamamlayacak.
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