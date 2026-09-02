İmamoğlu gemisi battı! 10 mürettebat için zamana karşı yarış

Marmara Denizi'nde gece saatlerinde meydana gelen gemi kazasında endişeli bekleyiş sürüyor. Silivri açıklarında iki Türk bayraklı ticari geminin çarpışmasının ardından “TUĞBERK İMAMOĞLU” isimli kargo gemisi ve gemide bulunan 10 personelle irtibat kesildi.

İstanbul Valiliğinin açıklamasına göre kaza saat 03.00 sıralarında Silivri'nin 18 mil güneyinde meydana geldi.

Kocaeli'den Aliağa'ya seyreden “ALSU” ile İskenderun Limanı'ndan Karadeniz Ereğli'ye giden “TUĞBERK İMAMOĞLU” isimli gemiler çarpıştı.

İMAMOĞLU GEMİSİNİN BATTIĞI DEĞERLENDİRİLİYOR

Kazanın ardından bölgeye ulaşan ekiplerin ilk tespitlerinde ALSU'da gözle görülür bir hasar bulunmadığı bildirildi.

Ancak TUĞBERK İMAMOĞLU isimli gemiye ulaşılamadı. Gemide bulunan 10 personelle de irtibat kurulamadı.

Gemi İnşa Yüksek Mühendisi Sabri Gökhan, NTV canlı yayınında eldeki verileri değerlendirerek “İmamoğlu gemisinin battığını düşünüyorum” dedi.

Gökhan, bunun mevcut bilgiler üzerinden yaptığı teknik bir değerlendirme olduğunu belirtirken kazanın kesin nedeni konusunda henüz resmî bir tespit bulunmuyor.

10 MÜRETTEBAT İÇİN ARAMA-KURTARMA OPERASYONU

İhbarın ardından Kıyı Emniyeti ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığına bağlı çok sayıda deniz unsuru bölgeye yönlendirildi.

Operasyona Sahil Güvenlik helikopteri de katıldı.

Ekiplerin önceliği, irtibat kurulamayan gemideki 10 kişilik mürettebata ulaşmak.

“36 YAŞINDA ÇOK YAŞLI BİR GEMİ”

Sabri Gökhan, TUĞBERK İMAMOĞLU'nun 1990 yapımı olduğuna dikkat çekerek geminin 36 yaşında olduğunu belirtti.

Kazanın meydana geldiği bölgenin deniz trafiğinin yoğun olduğu bir alan olduğunu söyleyen Gökhan, elde henüz kesin teknik veri bulunmadığını vurguladı.

Gökhan, ALSU'nun diğer gemiye yandan çarpmış olabileceğini değerlendirirken dümen kilitlenmesi ihtimali üzerinde de durdu.

ALSU'NUN HAREKETLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Uzak Yol Kaptanı Berdan Doğan ise gemilerin AIS kayıtlarına dikkat çekti.

Doğan, ALSU'nun konum bildiren AIS sistemi üzerinden takip edilen hareketlerinde birkaç kez manevra yaptığının görüldüğünü söyledi.

Deniz kazalarında insan kaynaklı hataların önemli paya sahip olduğunu belirten Doğan, geminin yaşı kadar aldığı hasarın biçiminin de belirleyici olduğunu ifade etti.

Kazanın kesin nedeninin yapılacak teknik incelemeler sonrasında ortaya çıkması bekleniyor.

TUĞBERK İMAMOĞLU'NUN SON SİNYALİ

Yaklaşık 90 metre uzunluğunda ve 12,8 metre genişliğindeki TUĞBERK İMAMOĞLU, 1990 yılında inşa edildi.

Aktarılan AIS verilerine göre gemiden son konum bilgisi 1 Eylül 2026 saat 19.06'da alındı. Gemi o sırada Marmara Denizi'nde motor gücüyle seyrediyordu.

AIS sisteminde varış noktası Ereğli olarak görünen geminin 3 Eylül saat 11.00'de limana ulaşması öngörülüyordu.

Bölgede 10 mürettebatı bulmak için arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.