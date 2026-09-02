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Dünya Sen misin yüksek gerilimde intihara kalkışan! Kurtardıkları genci tekme tokat dövdüler
Dünya

Sen misin yüksek gerilimde intihara kalkışan! Kurtardıkları genci tekme tokat dövdüler

Yeniakit Publisher
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Sen misin yüksek gerilimde intihara kalkışan! Kurtardıkları genci tekme tokat dövdüler

Kuzey Doğu Afrika ülkesi Sudan’ın Kassala kentinde akıllara zarar bir olay yaşandı. Kentin işlek caddelerinden Ulu Cami çevresindeki bir elektrik direğine tırmanarak yüksek gerilim hatlarına tutunan gencin intihar girişimi, çevredeki vatandaşların büyük çabasıyla engellendi. Ancak kurtarma olayının ardından öfkeli grup, ölümden döndürdükleri genci tekme tokat dövdü.

Sudan'ın doğusunda yer alan Kassala kentinin en işlek noktalarından biri olan Ulu Cami (Büyük Cami) yakınlarında yürekleri ağza getiren anlar yaşandı. Bölgede bulunan genç bir adam, bilinmeyen bir nedenle yaşamına son vermek isteyerek metrelerce yükseklikteki elektrik direğine tırmandı. Yüksek gerilim hatlarına tutunarak kendisini tehlikeye atan genci gören çevredeki vatandaşlar büyük bir panik ve korku yaşadı.

ÖNCE KURTARDILAR

Olayı fark eden çevredekiler, genci ikna etmek ve akıma kapılmadan direkten indirmek için adeta seferber oldu. Yoğun çabalar sonucunda tehlikeli noktadan aşağı indirilen ve mutlak bir ölümden kurtarılan genç, yere ayak bastığı an hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

SONRA DAYAK ATTILAR

Genci sağ salim yere indiren kalabalık, hayatını kurtardıkları kişiye saniyeler sonra öfkeyle saldırmaya başladı. İntihar teşebbüsüyle çevredekileri korkutan ve tehlike yaratan gencin, kendisini kurtaran kalabalık tarafından tekme ve tokatlarla darbedildiği anlar kameralara yansıdı.

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