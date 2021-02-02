Zoom’da nasıl isim değiştirilir? Zoom isim değiştirme

Bilgisayarınızda bulunan Zoom programında isim değiştirmek için şu adımları izleyebilirsiniz:

PC Zoom isim değiştirme

1. Adım

Zoom’un resmi internet adresine gidin ve kendi hesabınızda oturum açın.

Profilim botununa tıklayın. Eğer Zoom’un masaüstü uygulamasını kullanıyorsanız, ayarlar menüsüne ulaşmak için profil fotoğrafınızın altında yer alan dişli düğmeye dokunun.

Şimdi de “Profilimi Düzenle” düğmesine tıkladıktan sonra Zoom web sayfasındaki “Profilim” e yönlendirileceksiniz.

2. Adım

Bu adımda da adınızın yanında bulunan “Düzenle” butonuna tıklayın ve Zoom, verileri güncellemek amacıyla yeterince geniş bir menü açar. Yeniden adlandırın, uygun hücreyi seçin ve istediğiniz adı yazın. Ondan sonra da kaydedin.

Mobil Zoom isim değiştirme

1. Adım

Zoom’u telefonunuzda açın ve ekranın sağ alt kısmında bulunan Ayarlar düğmesine dokunun.

2. Adım

Bu adımda da değiştirmek istediğiniz Ad ve Soyad’a tıklayın ve dilediğiniz isim ile değiştirin. Yeni isminizi girdikten sonra ekranın sağ üst kısmında bulunan kaydet butonuna tıklayın.