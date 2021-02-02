  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Zoom’da nasıl isim değiştirilir? Zoom isim değiştirme
Teknoloji

Zoom’da nasıl isim değiştirilir? Zoom isim değiştirme

Özellikle pandemi döneminde yaygınlaşan, görüntülü konuşma aracı Zoom’da isim değiştirme bazı kullanıcılar tarafından araştırılıyor. Peki Zoom’da nasıl isim değiştirilir?

Yeniakit Publisher
2021-02-02 22:27:00 -
Zoom’da nasıl isim değiştirilir? Zoom isim değiştirme

Bilgisayarınızda bulunan Zoom programında isim değiştirmek için şu adımları izleyebilirsiniz:

PC Zoom isim değiştirme

1. Adım

Zoom’un resmi internet adresine gidin ve kendi hesabınızda oturum açın.

Profilim botununa tıklayın. Eğer Zoom’un masaüstü uygulamasını kullanıyorsanız, ayarlar menüsüne ulaşmak için profil fotoğrafınızın altında yer alan dişli düğmeye dokunun.

Şimdi de “Profilimi Düzenle” düğmesine tıkladıktan sonra Zoom web sayfasındaki “Profilim” e yönlendirileceksiniz.

2.  Adım

Bu adımda da adınızın yanında bulunan “Düzenle” butonuna tıklayın ve Zoom, verileri güncellemek amacıyla yeterince geniş bir menü açar. Yeniden adlandırın, uygun hücreyi seçin ve istediğiniz adı yazın. Ondan sonra da kaydedin.

Mobil Zoom isim değiştirme

1. Adım

Zoom’u telefonunuzda açın ve ekranın sağ alt kısmında bulunan Ayarlar düğmesine dokunun.

2. Adım

Bu adımda da değiştirmek istediğiniz Ad ve Soyad’a tıklayın ve dilediğiniz isim ile değiştirin. Yeni isminizi girdikten sonra ekranın sağ üst kısmında bulunan kaydet butonuna tıklayın.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dolar alacaklar dikkat!! Uzman isim doların geleceği seviyeyi açıkladı
Ekonomi

Dolar alacaklar dikkat!! Uzman isim doların geleceği seviyeyi açıkladı

Dolar kurundaki dalgalanmalar sürerken finans analisti Cüneyt Paksoy, dikkat çeken bir tahminde bulundu.
TOKİ yeni projeler aylık taksit fiyatları ne kadar? 2021 TOKİ yeni konut projeleri
Konut Projeleri

TOKİ yeni projeler aylık taksit fiyatları ne kadar? 2021 TOKİ yeni konut projeleri

Kiradan ucuz taksit ödeyerek ev sahibi olmak isteyenlere TOKİ fırsat sunuyor. TOKİ yeni konut projeleri ev sahibi olmak isteyenler tarafında..
Almanya'dan Bakan Hulusi Akar'a şirinlik! Türkçe paylaşım yaptılar
Siyaset

Almanya'dan Bakan Hulusi Akar'a şirinlik! Türkçe paylaşım yaptılar

Doğu Akdeniz'de kendi haklarını koruduğu için yaptırıma giden ancak yaptırımla da yıldıramayınca şirinlik yapan Almanya, Milli Savunma Bakan..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay