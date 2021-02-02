Zoom’da nasıl isim değiştirilir? Zoom isim değiştirme
Özellikle pandemi döneminde yaygınlaşan, görüntülü konuşma aracı Zoom’da isim değiştirme bazı kullanıcılar tarafından araştırılıyor. Peki Zoom’da nasıl isim değiştirilir?
Bilgisayarınızda bulunan Zoom programında isim değiştirmek için şu adımları izleyebilirsiniz:
PC Zoom isim değiştirme
1. Adım
Zoom’un resmi internet adresine gidin ve kendi hesabınızda oturum açın.
Profilim botununa tıklayın. Eğer Zoom’un masaüstü uygulamasını kullanıyorsanız, ayarlar menüsüne ulaşmak için profil fotoğrafınızın altında yer alan dişli düğmeye dokunun.
Şimdi de “Profilimi Düzenle” düğmesine tıkladıktan sonra Zoom web sayfasındaki “Profilim” e yönlendirileceksiniz.
2. Adım
Bu adımda da adınızın yanında bulunan “Düzenle” butonuna tıklayın ve Zoom, verileri güncellemek amacıyla yeterince geniş bir menü açar. Yeniden adlandırın, uygun hücreyi seçin ve istediğiniz adı yazın. Ondan sonra da kaydedin.
Mobil Zoom isim değiştirme
1. Adım
Zoom’u telefonunuzda açın ve ekranın sağ alt kısmında bulunan Ayarlar düğmesine dokunun.
2. Adım
Bu adımda da değiştirmek istediğiniz Ad ve Soyad’a tıklayın ve dilediğiniz isim ile değiştirin. Yeni isminizi girdikten sonra ekranın sağ üst kısmında bulunan kaydet butonuna tıklayın.