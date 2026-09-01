Sosyal medya ikiye bölündü: Suda gezen ada gündem oldu!

14 YIL SONRA İLK KEZ TAMAMEN DOLDU Uzmanların üzerinde durduğu en güçlü ihtimallerden biri ise göldeki su seviyesinin yükselmesi. Williston Gölü'nün 14 yıl aradan sonra bu yıl ilk kez tamamen dolduğu belirtiliyor. Rezervuarın tam kapasiteye ulaşmasının ardından haziran ve temmuz aylarında barajdan su tahliye edildi. BC Hydro'ya göre yükselen su seviyesi, yıllardır kıyıda veya korunaklı bir koyda birikmiş toprak, ağaç ve bitki örtüsünden oluşan büyük bir parçayı yerinden kaldırmış olabilir. Bu parçanın daha sonra su üzerinde serbestçe sürüklenmeye başlamış olabileceği değerlendiriliyor.