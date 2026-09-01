İki lider Türkçe sohbet etti! Aliyev ve Pezeşkiyan arasında “su” muhabbeti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi kapsamında bir araya geldi.

İkili görüşme öncesinde liderlere su ikram edilirken, Aliyev ve Pezeşkiyan arasındaki eğlenceli diyalog kameralara yansıdı.

Aliyev, “Gürcü suyundan içirsiniz, Azerbaycan suyundan da için” diyerek Pezeşkiyan’a takıldı. İran lideri ise, “Ben hiç bilmiyorum nerenin suyudur” karşılığını verdi.

Aliyev, “Burada ‘İstisu’ var. Ben getirmişim, özüm” diyerek Azerbaycan markasını gösterince bu kez Pezeşkiyan, “Sen özüne getirmişsen, bize getirmemişsin” dedi. İki liderin samimi anları izleyenlere tebessüm ettirdi.

PEZEŞKİYAN'IN TÜRKÇE HASSASİYETİ

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Türk kökenli bir lider olarak anadilini kamusal alanda özgürce savunuyor. Bu tutumuyla İran'daki Türk topluluklarının kültürel haklarını ve anadilde eğitim taleplerini görünür kılmayı amaçlıyor. “Ben Türküm” ifadesini açıkça kullanan ve resmi platformlarda nükte, atasözü ya da şiirlerle Türkçe konuşmaktan çekinmeyen Pezeşkiyan, bu kimliği ayrılıkçı bir “Pan-Türkizm” unsuru olarak değil, aksine İran'ın çok etnikli yapısını kucaklayan zengin bir üst kimlik unsuru olarak savunuyor.

Siyasi rakiplerinin ve muhafazakar çevrelerin tepkilerine rağmen Pezeşkiyan, bu cesur çıkışıyla ülkedeki etnik unsurların anayasal katılımını ve adaletini sağlamayı hedefleyen birleştirici bir denge politikası yürüttüğünü söylüyor. İran’ın eski dini lideri Ayetullah Ali Hamaney de aynı şekilde Türkçe konuşuyor ve gençlere Türkçe öğrenmeleri konusunda çağrı yapıyordu.