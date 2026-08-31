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Gündem Biri CHP’deki yoldaşlarını diğeri yatırımcıyı batırdı demişti! Altın çakıldı... Kavga yeniden alevlendi: Medyumlardan uzak durun!
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Biri CHP’deki yoldaşlarını diğeri yatırımcıyı batırdı demişti! Altın çakıldı... Kavga yeniden alevlendi: Medyumlardan uzak durun!

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Biri CHP’deki yoldaşlarını diğeri yatırımcıyı batırdı demişti! Altın çakıldı... Kavga yeniden alevlendi: Medyumlardan uzak durun!

Sosyal medya hesabından Özgür ile İslam Memiş’in fotoğraflarını koyarak "Birisi CHP'deki yoldaşlarını birisi altın yatırımcısını batırdı" paylaşımı yüzünden canlı yayında İslam Memiş ile kavga eden Şamil Tayyar, altın fiyatlarındaki sert düşüş sonrası "Ağustos'ta gram altın 8 bin lira olacak" diyen İslam Memiş’i yine hedef aldı. Memiş’in "kehanetinin" bir kez daha çöktüğünü belirten Tayyar, vatandaşlara "Medyumlardan uzak durun" diye seslendi.

ABD’den gelen faiz artırımı sinyali ile altın, pazartesi günü ons başına 4 bin 433 doların altına gerileyerek sert düşüşü sürdürdü. Gram altın fiyatı ise 6 bin 892 liraya kadar çekildi. Altın fiyatlarındaki hareketlilik Şamil Tayyar ile İslam Memiş kavgasını yeniden alevlendirdi.

Memiş'in verdiği rakamların tutmaması sebebiyle vatandaşın zor durumda kaldığını sık sık dile getiren Şamil Tayyar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Bugün 31 Ağustos. Kuyumcu İslam Memişoğlu kehanetinin bir kez daha çöktüğü gün. Son olarak 12 Haziran’daki TV yayınında iddialı bir şekilde ‘Ağustos’ta altının gramı 8 bin lira olacak’ demişti. Altının gramı 6 bin 862 lira. Yatırımcılara, vatandaşlarımıza tavsiyemizi tekrar edelim. Spekülatörlerden, medyumlardan uzak durun” dedi.

12 HAZİRAN'DA NE OLMUŞTU?

İslam Memiş ve Şamil Tayyar, TGRT'de 12 Haziran 2026'da canlı yayında birbirine girdi. Şamil Tayyar'ın, Özgür Özel ve İslam Memiş'in fotoğraflarını yan yana koyarak, "Birisi CHP'deki yoldaşlarını birisi altın yatırımcısını batırdı" paylaşımı yayında gündeme geldi. Memiş, Tayyar'a bu paylaşıma anlam veremediğini söylerken, "Ben de ergen çocuklar gibi onun bunun fotoğrafını koyup paylaşım mı yapayım?" ifadelerini kullandı.

Vatandaşa 8 bin liradan aldırdığı altının 6 bin liraya gerilediğini söyleyen Tayyar, "Ahlaksız adam 8 bin dedin 6 bin liraya düştü. Bunu açıkla. Batırdın küçük yatırımcıyı." dedi. İki taraf arasında tartışma daha da alevlenirken, moderatör Hasan Basri Akşener İslam Memiş'i yayından aldı.

Tayyar, yayından sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Gramı 8 bin lira olacak dediği altın fiyatının 6 bin liranın altına düşmesi karşısında binlerce küçük yatırımcıyı hayal kırıklığına uğratan kuyumcunun spekülatif yorumları basit bir tahmin olarak görülemez. İşlemleri mutlaka incelenmelidir diye düşünüyorum. Bakalım altından ne çıkacak?" diye yazdı.

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