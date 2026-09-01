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Skuterde yeni dönem: 20 km hızı aşana kask şartı!

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Skuterde yeni dönem: 20 km hızı aşana kask şartı!

Belçika'da saatte 20 kilometreden fazla hıza ulaşabilen elektrikli skuter kullanıcılarının kask takmasını zorunlu hale getiren düzenleme yürürlüğe girdi.

#1
Foto - Skuterde yeni dönem: 20 km hızı aşana kask şartı!

Belçika'da elektrikli skuter kullanımında güvenliği artırmayı amaçlayan yeni düzenleme 1 Eylül itibarıyla uygulanmaya başladı. Düzenlemeye göre, azami hızı saatte 20 kilometrenin üzerinde olan elektrikli skuterleri kullananların kask takması zorunlu oldu.

#2
Foto - Skuterde yeni dönem: 20 km hızı aşana kask şartı!

Kask zorunluluğunda skuterin kullanım sırasında yaptığı hız değil, aracın tasarım gereği ulaşabileceği en yüksek hız dikkate alınacak. Böylece, saatte 20 kilometreden fazla hıza çıkabilen skuterlerin daha düşük hızda kullanılması halinde de kask takılması gerekecek.

#3
Foto - Skuterde yeni dönem: 20 km hızı aşana kask şartı!

Kullanıcılar, moped veya bisiklet kaskları takabilecek. Azami hızı saatte 20 kilometreyi aşmayan elektrikli skuterler ise kask zorunluluğunun dışında tutulacak. Yeni kask zorunluluğuna uymayanlara 64 avro para cezasının yanı sıra 10,67 avro idari işlem ücreti uygulanacak. Brüksel'de elektrikli skuterlerin hızı saatte 20 kilometreyle sınırlandırıldığından, bu hızın üzerine çıkamayan paylaşımlı elektrikli skuterler kask zorunluluğunun dışında kalacak.

#4
Foto - Skuterde yeni dönem: 20 km hızı aşana kask şartı!

Belçika, yeni düzenlemeyle birlikte elektrikli skuter kullanıcılarına yönelik benzer kask zorunluluğunun bulunduğu Danimarka, İtalya ve Hırvatistan gibi Avrupa ülkeleri arasına katılmış oldu. Belçika'da kamuya açık yollarda elektrikli skuterlerin saatte 25 kilometreden hızlı kullanılması yasaklanmıştı. Ülkede elektrikli skuter kullanımının yaygınlaşmasıyla bu araçların karıştığı kazaların sayısında da artış yaşandı. Ülkede geçen yıl elektrikli skuterlerin karıştığı kazalarda yaklaşık 2 bin 500 kişi yaralandı.

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