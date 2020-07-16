Zoom evden çalışanlar için yeni dokunmatik cihazını duyurdu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından sonra adeta bir viral haline gelen Zoom, büyük şirketleri,online görüşmeleri,uzaktan eğitimleri kullanıcılarıyla buluşturdu.

Yeni bir atılım yapmak isteyen Zoom tercihini yeni bir cihaz üretmekten yana kullandı.Görüşmelerin daha rahat yapılması için gerek kamera kalitesi gerekte mikrofon kalitesini ayriyyetten görüşmelerde herhangi bir sorun yaşanmaması için güçlü bir işlemciye sahip olması gerektiğini bilen Zoom, üç akıllı web kamerası ve sekiz gürültü azaltıcı mikrofona sahip 27 inç dokunmatik ekranlı cihazını duyurdu.DTEN tarafından üretilecek cihazda fabrika çıkışlı olarak Zoom'un son sürümü yer alacak. Cihazın başlangıç fiyatı 599 dolar olması bekleniyor.