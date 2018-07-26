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Zonguldak'ta sondaj kuyusuna düşen yavru köpek kurtarıldı

Zonguldak'ta 15 metre derinliğindeki sondaj kuyusuna düşen yavru köpek 4 saat süren çalışmanın ardından düştüğü kuyudan çıkarıldı.

26 Temmuz 2018 Perşembe 07:56
Zonguldak'ta sondaj kuyusuna düşen yavru köpek kurtarıldı

Zonguldak Kozlu'da sondaj kuyusuna köpek düştü. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen Kozlu Belediyesi İtfaiye ekipleri köpeği düştüğü kuyudan çıkarmaya çalıştı. Bir süre devam eden kurtarma çalışmalarından sonuç alamayan ekipler durumu AFAD ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen AFAD ekipleri kuyuya ip ve kurtarma kancası salarak yavru köpeği kurtarmaya çalıştı. AFAD ve Kozlu Belediyesi İtfaiye ekipleri yaklaşık 4 saat süren kurtarma çalışmasının ardından yavru köpeği bulunduğu yerden çıkarmayı başardı. 

Kurtarma operasyonun ardından sondaj kuyusu kepçe yarımıyla hafriyatta doldurularak kapatıldı.  

 

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 07:56
  1. Zonguldak
  2. Kozlu

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