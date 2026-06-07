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Gündem Koç Holding'e bünyesindeki Otokoç Genel Müdürlüğü'ne silahlı saldırı! Maskeli saldırgan ateş açtı
Gündem

Koç Holding'e bünyesindeki Otokoç Genel Müdürlüğü'ne silahlı saldırı! Maskeli saldırgan ateş açtı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Koç Holding'e bünyesindeki Otokoç Genel Müdürlüğü'ne silahlı saldırı! Maskeli saldırgan ateş açtı

Rahmi Koç'un Kürt kadınları aşağılayan skandal fıkrası gündemdeki tazeliğini korurken, Koç Holding'e bağlı Otokoç Genel Müdürlüğü'ne silahlı saldırı düzenlendi. Maskeli saldırganın yakalanması için ekiplerin çalışma başlattığı belirtildi.

Koç Holding'e bağlı Otokoç Genel Müdürlüğü’nün İstanbul Maltepe’de bulunan binasına sabah saatlerinde silahlı saldırı düzenlendiği aktarıldı.

Koç grubuna yakın Sözcü'de yer alan iddiaya göre maskeli saldırganların iş yerine ateş açtığı olayda binada hasar oluşurken, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı.

Olayın, Rahmi Koç’un bir hastane açılışında anlattığı fıkranın ardından oluşan tepkilerle bağlantılı olup olmadığına ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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Yorumlar

Ömer

Konuşurken dikkatli olunmalı , fazla da uzatmaya işi çığırından çıkarmaya da gerek . Yok. PKK ya söz söyleyemeyenler ortalığı karıştırıyor . Bahane bulup terör estiriyorlar .

Şeref

İlginç ama , hakikaten PKK ya söz söyleyemeyenler daha fazla konuşuyor konu hakkında.
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