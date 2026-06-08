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Dünya Karar İran’ın füze saldırısı sonrası alındı! Şam’da uçuşlar 12 saat askıya alındı
Dünya

Karar İran’ın füze saldırısı sonrası alındı! Şam’da uçuşlar 12 saat askıya alındı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Karar İran’ın füze saldırısı sonrası alındı! Şam’da uçuşlar 12 saat askıya alındı

İran’ın İsrail’e yönelik füze saldırısının ardından Suriye’de güney hava koridorlarının geçici olarak kapatıldığı açılandı.

İran’ın İsrail’e füze saldırısı sonrası bölgede hava trafiğine ilişkin yeni bir karar alındı. Suriye resmi haber ajansı SANA, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne dayandırdığı haberinde, güney hava koridorlarının geçici olarak kapatılarak Şam Uluslararası Havalimanı'nda operasyonların 12 saat süreyle askıya alındığını belirtti.

 

Suriye’de uçuşların askıya alınması ve güney hava sahasının kapatılması kararı, İran’ın İsrail'in Lübnan’ın güneyine yönelik saldırılarına karşılık İsrail’e füze atışlarının ardından geldi.

 

İran Sivil Havacılık Kurumu, ülkenin batı hava sahasının ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığını, Irak Sivil Havacılık Otoritesi de ülkenin hava sahasının 72 saatliğine kapatıldığını duyurmuştu.

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