Gelişen çağ ile birlikte doktorlara müracaat eden birçok hastanın gelmeden önce doğru olmayan bilgilerle beynini doldurarak tedaviye başvurduğuna değinen Kalp, Damar Cerrahisi Uzmanı ve Medicana International Samsun Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Murat Küsdül, "Magazin tıbbı ve sosyal medyanın insan sağlığına verdiği zarar devam ediyor. Son 10 yılda kontrolsüz bir şekilde hayatımıza girdi. Ben üniversitedeyken 35 yıl önce her katta sadece bir bilgisayar vardı. Şimdi ise her yerde internet ortamına ulaşmak mümkün. Bir hekim olarak her gün farklı şikâyetlerle gelen hastalarımızı muayene ediyoruz ancak eskiye kıyasla en belirgin artış, hastalarımızın sosyal medyada karşılaştıkları teyitsiz bilgileri ve yanlış tedavi yöntemlerini uygulayarak kendi sağlıklarını riske atmasıdır. Bazen de doktoru bu yönde yönlendirmeye çalışmalarıdır. 35 yıl önce hasta olmak da doktor olmak da daha kolaydı. Çünkü hasta, sürekli değişik mecralardan kafasını karıştıracak, doğru olup olmadığını bilmediği bilgilerle dolmuş olarak gelmiyor, hasta olarak geliyordu. Şu anda hastalar gelirken bir fikir sahibi olarak geliyorlar. Biz bu fikrin doğru ya da yanlış olduğunu muayeneden önce süzgeçten geçirerek belirli bir vakit harcamak zorunda kalıyoruz" diye konuştu.