  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Özgür Özel’den Kılıçdaroğlu’na çok konuşulacak teklif! Ağzınız bir karış açık kalacak Sosyal medya ve obezite dünyanın en büyük sorunlarından biri Tarih verildi! Aziz Yıldırım teknik ekibe 2 ismi ikna etti, 'Gelirim' dediler Yağışlarla rengi değişti! İşte doğaseverlerin yeni rotası Filyos Çayı’na düşmüştü! CHP’li başkanın cansız bedeni 1700 metre ilerideki HES kapağına takılı halde bulundu Sezon başlar başlamaz 11 kişi boğuldu: Ölüm garantili serinlik … 20 bin konut satışa çıkıyor! Bakan Kurum’dan örnek daire paylaşımı
#1
Foto - 2 metrelik yılan kümese girdi! ‘Yılancı Kemal’i elinden ısırdı

Payas ilçesi Fatih Mahallesi'nde yaşayan bir vatandaşa ait tavuk kümesine 2 metre boyunda kara yılan girdi.

#2
Foto - 2 metrelik yılan kümese girdi! ‘Yılancı Kemal’i elinden ısırdı

Kümesteki kara yılanı gören vatandaş durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye itfaiye ekipleri ve "Yılancı Kemal" olarak bilinen Kemal Başer intikal etti.

#3
Foto - 2 metrelik yılan kümese girdi! ‘Yılancı Kemal’i elinden ısırdı

Yılancı Kemal, tavuk kümesindeki kara yılanı çıplak elle yakaladığı esnada elinden ısırıldı. Elini ısıran yılana 'illa ısıracaksın demi' diyerek tepki gösterip yılanı doğaya saldı.

#4
Foto - 2 metrelik yılan kümese girdi! ‘Yılancı Kemal’i elinden ısırdı

Kümese giren 2 metre boyundaki kara yılanı yakalarken elinden ısırılan Kemal Başer şunları söyledi:

#5
Foto - 2 metrelik yılan kümese girdi! ‘Yılancı Kemal’i elinden ısırdı

"Payas ilçesi Fatih Mahallesi'nde vatandaşa ait tavuk kümesine sıkışmış, yaklaşık 2 metrelik kara yılanı yakaladık. Geçen gün bu tarlaya bırakmıştım ama hasat edilirken yılan ölür diye söylemişler ama bu tarla hasat edildi. Yılanın ölme durumu yok. Burada beslenecek geniş bir alan var. Kara yılanı doğaya bırakıyoruz" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'ye Kur’an-ı Kerim’i öperek uçtular
Spor

ABD'ye Kur’an-ı Kerim’i öperek uçtular

Antalya'daki kampını tamamlayan İran Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası yolculuğu öncesi Kur’an-ı Kerim’i öptü

Ara seçim tamamlandı! YSK Başkanı Mutta'dan açıklama geldi
Gündem

Ara seçim tamamlandı! YSK Başkanı Mutta'dan açıklama geldi

Bugün 6 belde ve 355 mahallede ara seçimler yapıldı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Serdar Mutta, bugün yapılan belediye başkanlığı, bele..
Üç ildeki kritik virajda sandıklar kapandı! AK Parti ve MHP o beldelerde zaferini ilan etti!
Gündem

Üç ildeki kritik virajda sandıklar kapandı! AK Parti ve MHP o beldelerde zaferini ilan etti!

Yüksek Seçim Kurulu'nun kararları doğrultusunda mahkeme süreçlerinin ardından yeniden belde statüsüne kavuşan Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'd..
Otokoç saldırısında flaş gelişme! Rezil fıkraya tepki gelmişti
Gündem

Otokoç saldırısında flaş gelişme! Rezil fıkraya tepki gelmişti

İstanbul'un Maltepe ilçesi Aydınevler Mahallesi Saygı Caddesi üzerinde bulunan Otokoç Genel Müdürlüğü binasına sabah saatlerinde Rahmi Koç'u..
Koç Holding bünyesindeki Otokoç Genel Müdürlüğü'ne silahlı saldırı! Maskeli saldırgan ateş açtı
Gündem

Koç Holding bünyesindeki Otokoç Genel Müdürlüğü'ne silahlı saldırı! Maskeli saldırgan ateş açtı

Rahmi Koç'un Kürt kadınları aşağılayan skandal fıkrası gündemdeki tazeliğini korurken, Koç Holding'e bağlı Otokoç Genel Müdürlüğü'ne silahlı..
Özkök’ten 'Fenerbahçe’ye kim başkan olur?' sorusuna cevap: Hayatımda kazanan partiye hiç oy vermedim
Gündem

Özkök’ten 'Fenerbahçe’ye kim başkan olur?' sorusuna cevap: Hayatımda kazanan partiye hiç oy vermedim

Kırmızı Masa’ya konuk olan Ertuğrul Özkök 'Fenerbahçe’ye kim başkan olur?' sorusuna “Hayatımda kazanan partiye hiç oy vermedim” cevabını ver..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23