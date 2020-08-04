Zonguldak'ta kumar oynanan evdeki 5 kişiye 16 bin 925 lira ceza

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, evde kumar oynadıkları, maske takmadıkları ve sosyal mesafeyi ihlal ettikleri gerekçesiyle 5 kişiye 16 bin 925 bin lira ceza verildi.

Devrek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çaydeğirmeni beldesi İsmetpaşa Mahallesi'ndeki bir evde kumar oynandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.



Ekipler düzenledikleri operasyonda, kumar oynadığı iddia edilen S.Ç. (44), R.S. (55), S.G. (42), N.A. (44) ve M.E. (58) hakkında işlem yaptı. Ekipler, bu kişilere Kabahatler Kanunu gereği toplam 6 bin 125 lira ceza uyguladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle bu kişilere ayrıca 10 bin 800 lira ceza verildi.

Öte yandan, bir kişi hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

