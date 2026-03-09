  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Yerel Zonguldak'ta kaçak maden ocaklarına darbe!
Yerel

Zonguldak'ta kaçak maden ocaklarına darbe!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Zonguldak'ta kaçak maden ocaklarına darbe!

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde güvenlik güçlerinin titiz çalışmaları sonucu tespit edilen kaçak maden ocakları, düzenlenen operasyonla kullanılamaz hale getirildi.

ZONGULDAK'ta kaçak olduğu tespit edilen 9 maden ocağı, patlayıcı madde kullanılarak imha edildi.

Kilimli ilçesinde polis ve jandarmanın bir haftalık denetimleri sonucu toplam 9 kaçak maden ocağı tespit edildi. Denetimlerde ayrıca 287 metre demir ray ve 1 adet jeneratör ele geçirildi. Kaçak ocaklar, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekipleri tarafından patlayıcı madde kullanılarak imha edildi. (DHA)

1
