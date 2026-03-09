Ankara'da diplomasi trafiği durmuyor! Hakan Fidan'dan kritik telefon trafiği

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot ve BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot ve BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan ile bugün ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde, bölgede devam eden savaşın ortaya çıkardığı riskler değerlendirildi ve üçüncü ülkelere yönelik gerçekleştirilen saldırılar ele alındı. (DHA)