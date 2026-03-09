  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Ünlü şarkıcı dinleyiciye kızdı sahneyi terk etti: 'Ne dedin sen'
Ünlü şarkıcı dinleyiciye kızdı sahneyi terk etti: 'Ne dedin sen'

Geçtiğimiz günlerde konser veren ünlü şarkıcı Mustafa Topaloğlu, sahnedeyken dinleyicisinin sözüne kızdı ve sahneyi terk etti.

Ünlü şarkıcı dinleyiciye kızdı sahneyi terk etti: 'Ne dedin sen'

Şarkıcı Mustafa Topaloğlu, bugün bir konser verdi ve verdiği tepkiyle gündeme geldi.

Ünlü şarkıcı dinleyiciye kızdı sahneyi terk etti: 'Ne dedin sen'

Topaloğlu, verdiği konser sırasında bir dinleyicisinin uyarısıyla oldukça şaşırdı ve sinirlendi.

Ünlü şarkıcı dinleyiciye kızdı sahneyi terk etti: 'Ne dedin sen'

'ŞARKIYI KISA TUTALIM'

Ünlü şarkıcı dinleyiciye kızdı sahneyi terk etti: 'Ne dedin sen'

'Şarkıyı kısa tutalım' diyen dinleyici Mustafa Topaloğlu'nun tepkisiyle karşılaştı.

Ünlü şarkıcı dinleyiciye kızdı sahneyi terk etti: 'Ne dedin sen'

Oldukça sinirlenen usta sanatçı, "Ne dedin sen Onur? İlk defa ismin dışında hareket ettin."

Ünlü şarkıcı dinleyiciye kızdı sahneyi terk etti: 'Ne dedin sen'

'OKUMUYORUM' DİYEREK SAHNEYİ TERK ETTİ Topaloğlu, "Benim gibi adama diyorsun ki 'kısa kes'. Okumuyorum" diyerek sahneyi terk etti./

