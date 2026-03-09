Ünlü şarkıcı dinleyiciye kızdı sahneyi terk etti: 'Ne dedin sen'
Geçtiğimiz günlerde konser veren ünlü şarkıcı Mustafa Topaloğlu, sahnedeyken dinleyicisinin sözüne kızdı ve sahneyi terk etti.
Şarkıcı Mustafa Topaloğlu, bugün bir konser verdi ve verdiği tepkiyle gündeme geldi.
Topaloğlu, verdiği konser sırasında bir dinleyicisinin uyarısıyla oldukça şaşırdı ve sinirlendi.
'ŞARKIYI KISA TUTALIM'
'Şarkıyı kısa tutalım' diyen dinleyici Mustafa Topaloğlu'nun tepkisiyle karşılaştı.
Oldukça sinirlenen usta sanatçı, "Ne dedin sen Onur? İlk defa ismin dışında hareket ettin."
'OKUMUYORUM' DİYEREK SAHNEYİ TERK ETTİ Topaloğlu, "Benim gibi adama diyorsun ki 'kısa kes'. Okumuyorum" diyerek sahneyi terk etti./
