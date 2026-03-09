  • İSTANBUL
Dünya İsrail helikopterini düşürüp onlarca teröristi öldürmüşlerdi: İran'ın yeni liderine bağlılık yemini ettiler!
Dünya

İsrail helikopterini düşürüp onlarca teröristi öldürmüşlerdi: İran'ın yeni liderine bağlılık yemini ettiler!

Lübnan’daki Hizbullah hareketi, ABD ve İsrail saldırılarında öldürülen Ali Hamaney’in yerine İran’ın yeni dini lideri seçilen Mücteba Hamaney’e bağlılığını bildirdi.

Lübnan’daki Hizbullah hareketi, İran’ın yeni lideri Mücteba Hamaney’e bağlılık yemini etti.

Hizbullah tarafından yapılan açıklamada, ABD ve İsrail saldırılarında ölen Ali Hamaney’in ardından göreve gelen Mücteba Hamaney’e destek verildiği belirtildi.

Açıklamada Hizbullah’ın İran’ın yeni liderine bağlılığını sürdürdüğü vurgulanırken, İran’ın bölgedeki direniş eksenindeki rolünün önemine dikkat çekildi.

İran’da Ali Hamaney’in ABD ve İsrail saldırılarında öldürülmesinin ardından Uzmanlar Meclisi yeni lideri belirlemek üzere toplanmış ve 56 yaşındaki Mücteba Hamaney’i ülkenin yeni lideri olarak seçmişti.

İran Devrim Muhafızları başta olmak üzere İran’daki çeşitli kurumlar da Mücteba Hamaney’e bağlılık açıklamaları yaptı.

Hizbullah, İran rejiminin bölgedeki en önemli müttefiklerinden biri ve uzun yıllardır Tahran ile yakın siyasi ve askeri ilişkiler sürdürüyor.

