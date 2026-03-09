Beştepe'de kritik mesai tamamlandı! Kabine toplantısı sona erdi
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde devletin zirvesini bir araya getiren Kabine Toplantısı, yaklaşık 2,5 saat süren yoğun bir mesainin ardından noktalandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, iç ve dış politikaya dair hayati başlıklar masaya yatırıldı.
Toplantının ana gündem maddeleri arasında, Orta Doğu’da tırmanan ABD-İsrail ve İran geriliminin Türkiye’ye yansımaları, sınır güvenliği kapsamında KKTC’ye konuşlandırılan F-16 jetleri ve ekonomideki son gelişmelerin yer aldığı tahmin ediliyor. Gözler şimdi, toplantı sonrası kameraların karşısına geçerek alınan kararları kamuoyuyla paylaşması beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi.
