  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bakırhan: Ortadoğu’da bugün Kürtlerin kaderi belirleniyor! Misket bombası iddiası! Ölü ve yaralılar var! İran İsrail'i bombaladı Doğu Akdeniz'de savaş istismarı Dünyaya rezil oldular: İsrail şimdi de sokaktaki kameraları kırarak yıkımı gizlemeye çalışıyor BOOM BOOM TEL AVİV! Siyonistleri korku saldı, klip sosyal medyayı salladı Bakan Yumaklı dev sulama projesini paylaştı: 31 bin 250 dekar arazi modern sulama sistemlerine kavuşacak! Duruşma öncesi olay çıkardılar! Mahmut ve Ali Mahir provokasyona soyundu Avrupa için kara kış kapıda: Doğalgaz fiyatları alev aldı! Adalet Bakanı Akın Gürlek, gençlerle buluştu: Tek yumruk, tek ses, tek nefes olmamız lazım İmamoğlu ve yaverleri hesap veriyor! Mahkeme başkanı şovmen Ekrem'e haddini bildirdi
Gündem Beştepe'de kritik mesai tamamlandı! Kabine toplantısı sona erdi
Gündem

Beştepe'de kritik mesai tamamlandı! Kabine toplantısı sona erdi

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Beştepe'de kritik mesai tamamlandı! Kabine toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde devletin zirvesini bir araya getiren Kabine Toplantısı, yaklaşık 2,5 saat süren yoğun bir mesainin ardından noktalandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, iç ve dış politikaya dair hayati başlıklar masaya yatırıldı.

Toplantının ana gündem maddeleri arasında, Orta Doğu’da tırmanan ABD-İsrail ve İran geriliminin Türkiye’ye yansımaları, sınır güvenliği kapsamında KKTC’ye konuşlandırılan F-16 jetleri ve ekonomideki son gelişmelerin yer aldığı tahmin ediliyor. Gözler şimdi, toplantı sonrası kameraların karşısına geçerek alınan kararları kamuoyuyla paylaşması beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi. 

Erdoğan mı İmamoğlu mu? Vatandaşın cevabı sosyal medyayı salladı
Erdoğan mı İmamoğlu mu? Vatandaşın cevabı sosyal medyayı salladı

Sosyal Medya

Erdoğan mı İmamoğlu mu? Vatandaşın cevabı sosyal medyayı salladı

Başkan Erdoğan'dan anlamlı 8 Mart mesajı
Başkan Erdoğan'dan anlamlı 8 Mart mesajı

Gündem

Başkan Erdoğan'dan anlamlı 8 Mart mesajı

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Yıldırım: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve liderimiz Bahçeli, Türk milletini koruma kalkanına aldı
Ülkü Ocakları Genel Başkanı Yıldırım: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve liderimiz Bahçeli, Türk milletini koruma kalkanına aldı

Gündem

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Yıldırım: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve liderimiz Bahçeli, Türk milletini koruma kalkanına aldı

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23