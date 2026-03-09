ABD’den Adana için tahliye kararı: Vatandaşlarına “Güneydoğu’dan ayrılın” uyarısı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Adana’daki ABD Konsolosluğu’nda görev yapan zorunlu olmayan diplomatik personel ve ailelerinin Türkiye’den ayrılmasını istedi.

Associated Press’in (AP) aktardığı bilgilere göre Washington yönetimi ayrıca ABD vatandaşlarına Türkiye’nin güneydoğusunu terk etmeleri yönünde tavsiyede bulundu.

Alınan karar, İran ile başlayan savaşın ardından ABD’nin bölgedeki diplomatik misyonları için aldığı en dikkat çekici güvenlik adımlarından biri olarak değerlendiriliyor.

NATO ÜLKESİ İÇİN İLK TAHLİYE TALİMATI

Washington’un kararı, diplomatik çevrelerde önemli bir gelişme olarak görülüyor. Çünkü Adana’daki ABD temsilciliği, ABD’nin “zorunlu ayrılma” talimatı verdiği 10. diplomatik misyon olurken, aynı zamanda bir NATO üyesi ülkeyi kapsayan ilk tahliye kararı olarak kayıtlara geçti.

ABD’nin bu adımı, bölgedeki güvenlik risklerine ilişkin Washington’un artan endişesinin göstergesi olarak yorumlanıyor.

ORTADOĞU’DAKİ TAHLİYELER GENİŞLİYOR

ABD Dışişleri Bakanlığı son günlerde Ortadoğu’daki birçok diplomatik temsilcilik için benzer tahliye kararları aldı.

Washington yönetimi daha önce şu ülkelerde görev yapan zorunlu olmayan ABD diplomatik personeline bölgeden ayrılma talimatı vermişti:

• Birleşik Arap Emirlikleri

• Mısır

• Suriye

• Katar

• Ürdün

• Irak

• Bahreyn

• Kuveyt

Bu ülkelerde yalnızca acil görevli personelin görevine devam etmesi, diğer diplomat ve çalışanların ise bölgeden ayrılması istendi.

ABD ayrıca bugün Suudi Arabistan’daki zorunlu olmayan diplomatik personelin de ülkeden ayrılmasını talep etti.