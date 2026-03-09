Birleşik Arap Emirlikleri'nde büyük acı! Helikopter düştü: 2 asker öldü
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), "Bir helikopterin düşmesi sonucu 2 asker yaşamını yitirdi" açıklamasını yaptı.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), teknik arıza nedeniyle bir helikotperin düşmesi souncu 2 askerin hayatını kaybettiğini açıkladı.
BAE Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada konuya ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, "ulusal görevlerini yerine getirdiği sırada bir helikopterin teknik arıza nedeniyle düştüğü" aktarıldı.
Helikopterin düşmesi nedeniyle 2 BAE askerinin hayatını kaybettiği kaydedildi.
Olayda hayatını kaybeden askerler için taziye mesajı yayımlandı.