Birleşik Arap Emirlikleri'nde büyük acı! Helikopter düştü: 2 asker öldü
Dünya

Birleşik Arap Emirlikleri'nde büyük acı! Helikopter düştü: 2 asker öldü

Birleşik Arap Emirlikleri'nde büyük acı! Helikopter düştü: 2 asker öldü

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), "Bir helikopterin düşmesi sonucu 2 asker yaşamını yitirdi" açıklamasını yaptı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), teknik arıza nedeniyle bir helikotperin düşmesi souncu 2 askerin hayatını kaybettiğini açıkladı.

BAE Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada konuya ilişkin bilgi verildi.

 

Açıklamada, "ulusal görevlerini yerine getirdiği sırada bir helikopterin teknik arıza nedeniyle düştüğü" aktarıldı.

Helikopterin düşmesi nedeniyle 2 BAE askerinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Olayda hayatını kaybeden askerler için taziye mesajı yayımlandı.

