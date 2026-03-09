  • İSTANBUL
Füze sonrası Türkiye'den jet hızında İran hamlesi
Gündem

Füze sonrası Türkiye'den jet hızında İran hamlesi

Füze sonrası Türkiye'den jet hızında İran hamlesi

İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren balistik mühimmatla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Dışişleri, İran'ın Ankara Büyükelçisi'ni Bakanlığa çağırarak Türkiye'nin tepkisini iletti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakanlığa çağrılan Habibullahzade'den yaşanan hadiseyle ilgili izahat istendi.

İranlı Büyükelçi'ye, Türkiye'nin tepkisi ve endişesi iletildi.

 

 Gaziantep'te boş araziye düştü

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren balistik mühimmatın Doğu Akdeniz'deki NATO unsurlarınca etkisiz hale getirildiği duyurulmuş, bazı mühimmat parçalarının Gaziantep'te boş araziye düştüğü bildirilmişti.

4 Mart'ta ise Milli Savunma Bakanlığı, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.

Tug

Türk devleti, hakanı + veziri ve halkı; bu atılan füzelerin, diğerleri gibi sahte bayrak operasyonu olduğunu biliyor.

Tug

Türkiye nın bildiği gibi, Azerbaycan da , bu atılan füzelerin , sahte BAYRAK OPERASYONU olduğunu biliyor
