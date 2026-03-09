  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ABD'nin B-52 bombardıman uçakları İngiltere'deki RAF Fairford üssünde... Liverpool'da deprem! Alisson Becker yalan oldu resmen... Büyük müjde Otomobil devine büyük şok: 600 bin aracı geri çağırıyor! APP plaka izdihamı... 140 bin lira cezayı duyan koştu, kuyruk sokaklara taştı! Ünlü şarkıcı dinleyiciye kızdı sahneyi terk etti: 'Ne dedin sen' İşte İsrail'i ayakta tutan siyonistler! Trilyonlarca doları yönetiyorlar!
Otomotiv
7
Yeniakit Publisher
Otomobil devine büyük şok: 600 bin aracı geri çağırıyor!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Otomobil devine büyük şok: 600 bin aracı geri çağırıyor!

ABD'li otomotiv devi Ford, ön cam sileceklerindeki hizalanma sorunu yüzünden, 2020-2022 yılları arasında üretilen 600 bin aracı geri çağırma kararı aldı.

#1
Foto - Otomobil devine büyük şok: 600 bin aracı geri çağırıyor!

Ford, ön cam sileceklerinin aralıklı çalışmasına ve sonunda tamamen devre dışı kalmasına yol açan mekanik bir problem nedeniyle dev bir geri çağırma operasyonu başlattı. Bu ciddi üretim hatası, toplam 604 bin 533 adet otomobilin servislere yönlendirilmesine neden oldu.

#2
Foto - Otomobil devine büyük şok: 600 bin aracı geri çağırıyor!

HANGİ ARAÇ MODELLERİ GERİ ÇAĞIRILIYOR Söz konusu sorunlu geri çağırma işlemi, 2020 ile 2022 model yılları arasında üretilen Ford Explorer ve Escape araçlarını doğrudan kapsıyor. Ayrıca yine aynı dönemde banttan inen Lincoln Aviator ve Corsair modelleri de silecek arızasından etkilenen araçlar listesinde bulunuyor.

#3
Foto - Otomobil devine büyük şok: 600 bin aracı geri çağırıyor!

ŞİRKET SORUNU İLK KEZ 2021 YILINDA FARK ETTİ Otomobil üreticisi bu problemi ilk defa Haziran 2021'de fark edip inceleme başlatsa da aynı yılın eylül ayında, bir güvenlik riski oluşturmadığı gerekçesiyle dosyayı kapatmıştı.

#4
Foto - Otomobil devine büyük şok: 600 bin aracı geri çağırıyor!

Fakat farklı bir konuyu incelerken artan şikayetleri gören şirket, Kasım 2025'te soruşturmayı mecburen yeniden açtı.

#5
Foto - Otomobil devine büyük şok: 600 bin aracı geri çağırıyor!

YÜZ BİNLERCE ARAÇ SAHİBİ HAFTAYA BİLGİLENDİRİLECEK Yapılan detaylı incelemelerde binlerce garanti talebi alan marka, geçen ayın sonlarında kesin geri çağırma kararını aldı.

#6
Foto - Otomobil devine büyük şok: 600 bin aracı geri çağırıyor!

YÜZ BİNLERCE ARAÇ SAHİBİ HAFTAYA BİLGİLENDİRİLECEK Yapılan detaylı incelemelerde binlerce garanti talebi alan marka, geçen ayın sonlarında kesin geri çağırma kararını aldı.Üretim hatasından etkilenen yüz binlerce araç sahibine önümüzdeki haftadan itibaren resmi bilgilendirme mesajları gönderilmeye başlanacak./ kaynak: ensonhaber

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Protestolar Repkon’un kapısına dayandı: Soykırımın tedarikçisinden pişkin savunma
Gündem

Protestolar Repkon’un kapısına dayandı: Soykırımın tedarikçisinden pişkin savunma

Katil İsrail’in Gazze’de kullandığı bombaların gövdesini ürettiği belgelenen Repkon, İstanbul’da “Soykırım tedarikçilerine rahat yok!” sloga..
Bir ülke daha savaşa dahil oluyor! Uzmanlar bölgeye gönderiliyor
Dünya

Bir ülke daha savaşa dahil oluyor! Uzmanlar bölgeye gönderiliyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İran’ın Orta Doğu’da gerçekleştirdiği insansız hava aracı saldırılarına karşı ABD’ye destek verm..
Mamdani'ye bombalı saldırıda şok detay: Bombacı Türk çıktı
Gündem

Mamdani'ye bombalı saldırıda şok detay: Bombacı Türk çıktı

New York’un ilk Müslüman Belediye Başkanı Mamdani'ye bombalı saldırımı girişiminde ortaya çıkan yeni bilgiler Türkiye’yi de olaya dahil etti..
Dünyaya rezil oldular: İsrail şimdi de sokaktaki kameraları kırarak yıkımı gizlemeye çalışıyor
Dünya

Dünyaya rezil oldular: İsrail şimdi de sokaktaki kameraları kırarak yıkımı gizlemeye çalışıyor

İran’ın füzeleri ile 3 yıldır bombaladıkları Gazze’ye dönen terör devleti İsrail, başta Tel Aviv’deki yıkımı gizlemek önce basına sansür ard..
ABD’nin kâbusu hortladı: İran, Washington’a ikinci Pearl Harbor’ı yaşatıyor!
Gündem

ABD’nin kâbusu hortladı: İran, Washington’a ikinci Pearl Harbor’ı yaşatıyor!

Tarih tekerrürden ibarettir derler... 1941 yılında Japonya’nın baskın saldırısıyla sarsılan ve Pasifik’teki gücü felç olan ABD, bugün benzer..
Bakan Yumaklı'dan şer odaklarına sert uyarı: "İsrail'in yayılmacı emelleri sınırlarımıza dayandı"
Gündem

Bakan Yumaklı'dan şer odaklarına sert uyarı: "İsrail'in yayılmacı emelleri sınırlarımıza dayandı"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu’da düzenlenen "Vefa İftarı" programında, ABD ve İsrail’in bölgeyi kan gölüne çeviren saldır..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23