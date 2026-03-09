Ekrem’i ortakları yalnız bırakmadı! Batılı dostları duruşma salonunda

yeniakit.com.tr

CHP’li “suç örgütü lideri” Ekrem İmamoğlu ve yandaşları hakim karşısına çıktı. İlk duruşma bugün başladı. İmamoğlu ve CHP’lilerin şovlarına sahne olan mahkeme salonu adeta miting alanına döndü. İmamoğlu usulde olmadığı halde “selamlama konuşması” yapmak istedi, mahkeme başkanı müsaade etmeyince ortalık karıştı. Duruşmaya ara verildi, yaklaşık 1 saatlik aranın ardından mahkeme heyeti ile CHP’liler arasında uzlaşı oldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel mahkeme heyetini, “Yarın kimin yargılanacağı belli olmaz” diyerek tehdit ederken, İmamoğlu ve yaverlerine yurt dışından destek verildiği de görüldü.

EKREM İÇİN GELDİLER

Ekrem İmamoğlu’nun bir numaralı sanığı olduğu yolsuzluk ve rüşvet davasında batılı dostları yalnız bırakmadı. Fransa ve Almanya Büyükelçiliklerinin İstanbul Başkonsolosları Silivri'deki duruşma salonuna geldiği öğrenildi. Hollanda, İsveç, ABD ve Belçika ise Konsolosluk temsilcilerini yolladı. Birleşik Krallık ve Norveç ise Ankara Büyükelçiliğinden temsilci yolladı.