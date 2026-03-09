  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Doğu Akdeniz'de savaş istismarı Dünyaya rezil oldular: İsrail şimdi de sokaktaki kameraları kırarak yıkımı gizlemeye çalışıyor BOOM BOOM TEL AVİV! Siyonistleri korku saldı, klip sosyal medyayı salladı Bakan Yumaklı dev sulama projesini paylaştı: 31 bin 250 dekar arazi modern sulama sistemlerine kavuşacak! Duruşma öncesi olay çıkardılar! Mahmut ve Ali Mahir provokasyona soyundu Avrupa için kara kış kapıda: Doğalgaz fiyatları alev aldı! Adalet Bakanı Akın Gürlek, gençlerle buluştu: Tek yumruk, tek ses, tek nefes olmamız lazım İmamoğlu ve yaverleri hesap veriyor! Mahkeme başkanı şovmen Ekrem'e haddini bildirdi ABD’nin Gözü Çin Limanlarında: Çin gemilerinden İran’a silah sevkiyatı Gizledikleri ölümleri yavaş yavaş açıklayacaklar! ABD: Kayıplarımız artacak...
Gündem Ekrem’i ortakları yalnız bırakmadı! Batılı dostları duruşma salonunda
Gündem

Ekrem’i ortakları yalnız bırakmadı! Batılı dostları duruşma salonunda

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Ekrem’i ortakları yalnız bırakmadı! Batılı dostları duruşma salonunda

Ekrem İmamoğlu’nun bir numaralı sanığı olduğu yolsuzluk ve rüşvet davasında batılı dostları yalnız bırakmadı: Fransa ve Almanya Büyükelçiliklerinin İstanbul Başkonsolosları Silivri'deki duruşma salonuna gelirken, Hollanda, İsveç, ABD ve Belçika ise Konsolosluk temsilcilerini yolladı. Birleşik Krallık ve Norveç ise Ankara Büyükelçiliğinden temsilci gönderdi.

yeniakit.com.tr

CHP’li “suç örgütü lideri” Ekrem İmamoğlu ve yandaşları hakim karşısına çıktı. İlk duruşma bugün başladı. İmamoğlu ve CHP’lilerin şovlarına sahne olan mahkeme salonu adeta miting alanına döndü. İmamoğlu usulde olmadığı halde “selamlama konuşması” yapmak istedi, mahkeme başkanı müsaade etmeyince ortalık karıştı. Duruşmaya ara verildi, yaklaşık 1 saatlik aranın ardından mahkeme heyeti ile CHP’liler arasında uzlaşı oldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel mahkeme heyetini, “Yarın kimin yargılanacağı belli olmaz” diyerek tehdit ederken, İmamoğlu ve yaverlerine yurt dışından destek verildiği de görüldü.

EKREM İÇİN GELDİLER

Ekrem İmamoğlu’nun bir numaralı sanığı olduğu yolsuzluk ve rüşvet davasında batılı dostları yalnız bırakmadı. Fransa ve Almanya Büyükelçiliklerinin İstanbul Başkonsolosları Silivri'deki duruşma salonuna geldiği öğrenildi. Hollanda, İsveç, ABD ve Belçika ise Konsolosluk temsilcilerini yolladı. Birleşik Krallık ve Norveç ise Ankara Büyükelçiliğinden temsilci yolladı.

Ekrem’den CHP ve Mansur’a adaylık resti: Beni millet aday gösterdi siz değil! Başkası olmaz
Ekrem’den CHP ve Mansur’a adaylık resti: Beni millet aday gösterdi siz değil! Başkası olmaz

Gündem

Ekrem’den CHP ve Mansur’a adaylık resti: Beni millet aday gösterdi siz değil! Başkası olmaz

Ekrem’den ‘başka adaylarla yola devam’ sinyali veren Özgür’e rest! "Yolun yol değil!"
Ekrem’den ‘başka adaylarla yola devam’ sinyali veren Özgür’e rest! “Yolun yol değil!”

Gündem

Ekrem’den ‘başka adaylarla yola devam’ sinyali veren Özgür’e rest! “Yolun yol değil!”

İran’a bakın Ekrem’in casusluk davasını anlayın
İran’a bakın Ekrem’in casusluk davasını anlayın

Gündem

İran’a bakın Ekrem’in casusluk davasını anlayın

Ekrem İmamoğlu her tarafa oynuyor! Dün şarkıcılarla dansta bugün oruçta
Ekrem İmamoğlu her tarafa oynuyor! Dün şarkıcılarla dansta bugün oruçta

Gündem

Ekrem İmamoğlu her tarafa oynuyor! Dün şarkıcılarla dansta bugün oruçta

Ekrem ve çetesi hakim önünde
Ekrem ve çetesi hakim önünde

Gündem

Ekrem ve çetesi hakim önünde

İmamoğlu ve yaverleri hesap veriyor! Mahkeme başkanı şovmen Ekrem'e haddini bildirdi
İmamoğlu ve yaverleri hesap veriyor! Mahkeme başkanı şovmen Ekrem'e haddini bildirdi

Gündem

İmamoğlu ve yaverleri hesap veriyor! Mahkeme başkanı şovmen Ekrem'e haddini bildirdi

Ekrem şov, avanesi algı peşinde! Başarır: ‘Buraya savunma yapmaya değil, yargılamaya geldi!’
Ekrem şov, avanesi algı peşinde! Başarır: ‘Buraya savunma yapmaya değil, yargılamaya geldi!’

Gündem

Ekrem şov, avanesi algı peşinde! Başarır: ‘Buraya savunma yapmaya değil, yargılamaya geldi!’

Ekrem köşeye sıkıştı, ses Özgür’den çıktı! Mahkeme heyetine açık tehdit
Ekrem köşeye sıkıştı, ses Özgür’den çıktı! Mahkeme heyetine açık tehdit

Gündem

Ekrem köşeye sıkıştı, ses Özgür’den çıktı! Mahkeme heyetine açık tehdit

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23