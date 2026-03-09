  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Fransa devlet televizyonunda siyonist tiyatrosu!
Gündem

Fransa devlet televizyonunda siyonist tiyatrosu!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Fransa devlet televizyonunda siyonist tiyatrosu!

Fransa devlet televizyonunda kelimenin tam anlamıyla bir siyonist tiyatrosu yaşandı.

Fransa devlet televizyonu İsrail’in Paris Büyükelçisini yayına aldı. Söyleşi sırasında ise siyonist büyükelçinin telefonuna sürekli mesaj uyarısı geldi. Güya büyükelçinin Tel-Aviv’deki ailesine füze saldırısı uyarısı yapılınca ona da mesaj geliyor havası oluşturuldu.

Programın sunucusu ise ikide bir “Ah çocuklarınız tehlike altında çok üzücü” gibi ifadelerle halka acındırmaya çalışıyor.

“TELEVİZYONCULUK ADINA UTANÇ VERİCİ BİR DURUM”

Paris’te yaşayan Gazeteci Ömer Aydın, yaşananlara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; “Özel kanallar hadi bunun 10 katı algı yapıyor ama devlet kanalı bu. Hem yayından önce telefonlar kapatılır her stüdyoda. Burada özellikle bu tiyatroyu oynuyorlar. Amaç algı. Fransız halkı da ahmak sanki. Yer bu numaraları. Televizyonculuk adına utanç verici bir durum” ifadeleriyle oynanan tiyatroya tepki gösterdi.

1
