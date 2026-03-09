  • İSTANBUL
Liverpool'da deprem! Alisson Becker yalan oldu resmen... Büyük müjde
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Liverpool'da deprem! Alisson Becker yalan oldu resmen... Büyük müjde

Liverpool'da deprem yaşanıyor. Kalenin 1 numaralı ismi Becker için flaş gelişmeler yaşanıyor.

#1
Foto - Liverpool'da deprem! Alisson Becker yalan oldu resmen... Büyük müjde

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşacak olan Liverpool, maçın kadrosunu açıkladı. Ancak Brezilyalı kaleci Alisson Becker'in kadroda olmadığı görüldü. Becker, yaşadığı sakatlık nedeniyle forma giyemeyecek.

#2
Foto - Liverpool'da deprem! Alisson Becker yalan oldu resmen... Büyük müjde

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşacak Liverpool'da önemli bir eksik yaşanıyor. İngiliz ekibi, sarı-kırmızılılarla oynayacağı maçın kadrosunu açıklarken kaleci Alisson Becker'in listede yer almadığı görüldü.

#3
Foto - Liverpool'da deprem! Alisson Becker yalan oldu resmen... Büyük müjde

Liverpool'un Brezilyalı kalecisi Alisson Becker, yaşadığı sakatlık nedeniyle Galatasaray karşısında forma giyemeyecek. Deneyimli kalecinin kadroya alınmaması İngiliz ekibinde dikkat çeken gelişmelerden biri oldu.

#4
Foto - Liverpool'da deprem! Alisson Becker yalan oldu resmen... Büyük müjde

Alisson Becker, bu sezon daha önce oynanan Galatasaray karşılaşmasında da sakatlık yaşamış ve mücadeleyi tamamlayamadan oyundan çıkmıştı. Tecrübeli kalecinin son durumunun yakından takip edildiği belirtildi.

#5
Foto - Liverpool'da deprem! Alisson Becker yalan oldu resmen... Büyük müjde

Liverpool'da Alisson Becker'in yanı sıra Conor Bradley, Wataru Endo, Federico Chiesa ve Alexander Isak da Galatasaray karşılaşmasının kadrosunda yer almadı. Galatasaray ile Liverpool arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesi salı günü saat 20.45'te başlayacak.

