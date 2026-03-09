Bu kez İran değil! Terör devleti İsrail'i İHA'larla vurdular
Hizbullah'a ait İHA'lar ve füzeler, terör devleti İsrail'in Lübnan sınırındaki yerleşim bölgesi Kiryat Şmona'da görüntülendi.
Lübnan'dan fırlatılan Hizbullah füzeleri, İsrail’in kuzeyinde Lübnan sınırına yakın konumda bulunan Kiryat Şmona yasa dışı yerleşim bölgesinde görüntülendi.
İsrail'in Haaretz gazetesinin ismi açıklanmayan askeri kaynaklara dayandırdığı haberde İsrail ordusunun, Hizbullah'ın fırlattığı insansız hava araçlarını (İHA) engellemede zorluk çektiği ve İHA'lara yönelik karşı saldırıların başarı oranlarının "çok düşük" olduğu belirtilmişti.
İsrail'in Lübnan'a saldırıları
İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.
Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.
Lübnan Sağlık Bakanı Reken Nasreddin, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 100 artarak 394'e, yaralı sayısının ise 1130'a yükseldiğini açıklamıştı.
