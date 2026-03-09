  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
MSB’den flaş açıklama: İran’dan atılan füze Gaziantep’te imha edildi İslam Birliği Platformu’ndan İran’da yaşanan kıyımına tepki ! Dökülen her damla kan ümmetin ortak acısı MSB'den KKTC mesajı Kardeşimiz için geldik Ekrem şov, avanesi algı peşinde! Başarır: ‘Buraya savunma yapmaya değil, yargılamaya geldi!’ Hoş geldin Ya Şehr-i Ramazan! İl il imsak ve iftar vakitleri Dünyanın aklıyla alay ediyorlar! Herzog'dan İran savaşına akılalmaz savunma Bakırhan: Ortadoğu’da bugün Kürtlerin kaderi belirleniyor! Misket bombası iddiası! Ölü ve yaralılar var! İran İsrail'i bombaladı Doğu Akdeniz'de savaş istismarı Dünyaya rezil oldular: İsrail şimdi de sokaktaki kameraları kırarak yıkımı gizlemeye çalışıyor
Ekonomi İŞKUR’da iş hareketliliği arttı: En çok aranan meslekler merak uyandırdı
Ekonomi

İŞKUR’da iş hareketliliği arttı: En çok aranan meslekler merak uyandırdı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İŞKUR’da iş hareketliliği arttı: En çok aranan meslekler merak uyandırdı

İŞKUR verilerine göre şubatta en çok iş aranan meslekler kasiyer, satış elemanı ve özel güvenlik görevlisi oldu.

İŞKUR’un şubat ayı verilerine göre, en fazla açık iş imalat sanayii alanında iken, işe yerleştirmede en yoğun talep, güvenlik ve perakende alanlarından geldi. Verilere göre en çok aranan meslekler ise kasiyer, satış elemanı, garson, güvenlik görevlisi ve konfeksiyon işçisi sıralandı.

İŞKUR Şubat 2026 İstatistik Bülteni’ne göre kurum aracılığıyla 61.365’i (%64,8) erkek, 33.407’si (%35,2) kadın olmak üzere 94 bin 772 işe yerleşme gerçekleştirildi. Yılın ilk iki ayında ise toplam 213 bin 147 işe yerleştirmeye aracılık edildi.

Şubat ayında İŞKUR’un işverenlerden aldığı açık iş sayısı 146.410 oldu. Açık işlerin yüzde 99,7’si özel sektörden alınan açık işlerden oluştu.2,4 milyon kişi kayıtlı

İŞKUR’a Kayıtlı İş Arayan 2 milyon 455 bin 884 kişiye yükseldi. İŞKUR’a kayıtlı iş arayanların yüzde 50,8’i erkek, yüzde 49,2’si kadın, yüzde 20,4’ü 15-24 yaş grubunda. Şubat 2026 döneminde sektörler itibarıyla en fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe “İmalat” alanında; mesleklere göre ise en fazla işe yerleştirme sırasıyla “Özel Güvenlik Görevlisi, Güvenlik Görevlisi (Silahsız) ve Reyon Görevlisi” mesleklerinde gerçekleştirildi.

En çok iş aranan meslekler ise şöyle sıralandı:

• Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)
• Güvenlik Görevlisi
• Reyon Görevlisi
• Servis Elemanı (Garson)
• Market Elemanı
• Konfeksiyon İşçisi
• Turizm Ve Otelcilik Elemanı
• Perakende Satış Elemanı
• Kasiyer

Palandöken: "435 binden fazla kadın esnaf ekonomiye katkı sağlıyor"
Palandöken: “435 binden fazla kadın esnaf ekonomiye katkı sağlıyor”

Ekonomi

Palandöken: “435 binden fazla kadın esnaf ekonomiye katkı sağlıyor”

Hem ekonomiye hem geleceğe yatırım: Plastik poşet uygulaması meyve verdi
Hem ekonomiye hem geleceğe yatırım: Plastik poşet uygulaması meyve verdi

Gündem

Hem ekonomiye hem geleceğe yatırım: Plastik poşet uygulaması meyve verdi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Savaşın mimarı golf sahasında ortaya çıktı! Trump’ı "İran’ı vuralım" diye ikna eden isim bakın kim çıktı
Gündem

Savaşın mimarı golf sahasında ortaya çıktı! Trump’ı "İran’ı vuralım" diye ikna eden isim bakın kim çıktı

Dünya 28 Şubat’tan bu yana ABD-İsrail ortaklığındaki İran saldırılarını dehşetle izlerken, bu kanlı kararın perde arkasındaki isim netleşti:..
Protestolar Repkon’un kapısına dayandı: Soykırımın tedarikçisinden pişkin savunma
Gündem

Protestolar Repkon’un kapısına dayandı: Soykırımın tedarikçisinden pişkin savunma

Katil İsrail’in Gazze’de kullandığı bombaların gövdesini ürettiği belgelenen Repkon, İstanbul’da “Soykırım tedarikçilerine rahat yok!” sloga..
İran’dan ‘IRIS Dena’ açıklaması! ABD saldırısında 104 asker öldü
Dünya

İran’dan ‘IRIS Dena’ açıklaması! ABD saldırısında 104 asker öldü

İran, Sri Lanka yakınlarında ABD tarafından batırılan “IRIS Dena” isimli fırkateynle ilgili açıklama yaptı. Saldırıda 104 askerin hayatını k..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23