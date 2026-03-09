İŞKUR’da iş hareketliliği arttı: En çok aranan meslekler merak uyandırdı

İŞKUR’un şubat ayı verilerine göre, en fazla açık iş imalat sanayii alanında iken, işe yerleştirmede en yoğun talep, güvenlik ve perakende alanlarından geldi. Verilere göre en çok aranan meslekler ise kasiyer, satış elemanı, garson, güvenlik görevlisi ve konfeksiyon işçisi sıralandı.

İŞKUR Şubat 2026 İstatistik Bülteni’ne göre kurum aracılığıyla 61.365’i (%64,8) erkek, 33.407’si (%35,2) kadın olmak üzere 94 bin 772 işe yerleşme gerçekleştirildi. Yılın ilk iki ayında ise toplam 213 bin 147 işe yerleştirmeye aracılık edildi.

Şubat ayında İŞKUR’un işverenlerden aldığı açık iş sayısı 146.410 oldu. Açık işlerin yüzde 99,7’si özel sektörden alınan açık işlerden oluştu.2,4 milyon kişi kayıtlı

İŞKUR’a Kayıtlı İş Arayan 2 milyon 455 bin 884 kişiye yükseldi. İŞKUR’a kayıtlı iş arayanların yüzde 50,8’i erkek, yüzde 49,2’si kadın, yüzde 20,4’ü 15-24 yaş grubunda. Şubat 2026 döneminde sektörler itibarıyla en fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe “İmalat” alanında; mesleklere göre ise en fazla işe yerleştirme sırasıyla “Özel Güvenlik Görevlisi, Güvenlik Görevlisi (Silahsız) ve Reyon Görevlisi” mesleklerinde gerçekleştirildi.

En çok iş aranan meslekler ise şöyle sıralandı:

• Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)

• Güvenlik Görevlisi

• Reyon Görevlisi

• Servis Elemanı (Garson)

• Market Elemanı

• Konfeksiyon İşçisi

• Turizm Ve Otelcilik Elemanı

• Perakende Satış Elemanı

• Kasiyer