Vahşet senaryosunda "Dünya daha güvenli olacak" iddiası! Rubio'dan İran'a imha mesajı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran’a yönelik devam eden saldırılar hakkında, "Bu görev tamamlandığında dünya daha güvenli ve daha iyi bir yer olacak" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, başkent Washington DC’de İran’a yönelik devam eden saldırılar hakkında kısa bir açıklama yaptı. Rubio, Epic Fury Operasyonu’nun (Destansı Öfke Operasyonu) hedeflerinin açık olduğunu belirterek, hedeflerinin İran’ın füze fırlatma kabiliyetini ve donanmasını tamamen yok etmek olduğunu aktardı.

İran’ın ABD ve İsrail’in saldırılarına misilleme olarak Arap ülkelerine düzenlediği saldırılara değinen Rubio, İran’ın bu saldırılar ile dünyayı rehin almaya çalıştığını belirterek, "Rehin alma konusunda, Tahran’daki rejimden daha kötü bir suçlu dünyada yoktur. Onlar, terör ve rehin alma konusunda dünyanın en kötü suçlularıdır" dedi.

Rubio, İran’da Destansı Öfke Operasyonu’nun hedeflerine ulaşıldığında "dünyanın daha güvenli" olacağını öne sürerek, "Bu görev tamamlandığında dünya daha güvenli ve daha iyi bir yer olacak" dedi.