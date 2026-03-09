  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ABD’nin Gözü Çin Limanlarında: Çin gemilerinden İran’a silah sevkiyatı Gizledikleri ölümleri yavaş yavaş açıklayacaklar! ABD: Kayıplarımız artacak... Bakan Kurum’dan deprem mesajı! ABD'den alçak pusu: Komşu ülkelerin bağrından İran'a füze yağdırıyorlar! Etrafımızdaki Ateş Çemberi, 2023’te Milletin Verdiği Kararın Değerini Gösteriyor İletişim Başkanı Duran’dan deprem sonrası uyarı Teyit edilmemiş paylaşımlara inanmayın Suudi Arabistan: Petrol sahasını hedef alan 9 İHA’yı imha ettik Ekrem ve çetesi hakim önünde Mamdani'ye bombalı saldırıda şok detay: Bombacı Türk çıktı İran’ın misillemeleri meyvelerini veriyor: Bir asker daha 'erken emekli' oldu
Yaşam 2 bin 885 rakımda fırtına esareti!
Yaşam

2 bin 885 rakımda fırtına esareti!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Erzurum-Tekman kara yolunda etkili olan fırtına ve tipi ulaşımı felç etti... Palandöken geçidinde çok sayıda araç yolda kaldı.

Erzurum-Tekman kara yolunun 2 bin 885 rakımlı Palandöken geçidinde etkili olan fırtına sürücülere zor anlar yaşattı.

 

Tekman'dan Erzurum'a gelen çok sayıda araç Palandöken geçidinde mahsur kaldı. İş makinelerinin desteği ile kurtulan ve yola devam eden sürücüler yol güzergahında kar perdeleri bulunmadığı için fırtınanın sürekli yolu kapattığını belirttiler.

 

2 bin 885 rakımlı palandöken geçidinde yolda kalan bazı sürücüler ise kürekle yolu açarak yola devam etmeye çalıştılar.

Trakya’da kar yağışı etkili oluyor
Trakya’da kar yağışı etkili oluyor

Yerel

Trakya’da kar yağışı etkili oluyor

Ilgaz Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor
Ilgaz Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

Yerel

Ilgaz Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

Tuzluca'da kar yağışı! Devletin şefkat eli yolları bir bir açıyor!
Tuzluca'da kar yağışı! Devletin şefkat eli yolları bir bir açıyor!

Yerel

Tuzluca'da kar yağışı! Devletin şefkat eli yolları bir bir açıyor!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23