2 bin 885 rakımda fırtına esareti!
Erzurum-Tekman kara yolunda etkili olan fırtına ve tipi ulaşımı felç etti... Palandöken geçidinde çok sayıda araç yolda kaldı.
Erzurum-Tekman kara yolunun 2 bin 885 rakımlı Palandöken geçidinde etkili olan fırtına sürücülere zor anlar yaşattı.
Tekman'dan Erzurum'a gelen çok sayıda araç Palandöken geçidinde mahsur kaldı. İş makinelerinin desteği ile kurtulan ve yola devam eden sürücüler yol güzergahında kar perdeleri bulunmadığı için fırtınanın sürekli yolu kapattığını belirttiler.
2 bin 885 rakımlı palandöken geçidinde yolda kalan bazı sürücüler ise kürekle yolu açarak yola devam etmeye çalıştılar.