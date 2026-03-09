Yerli füze envanteri büyüyor: 2026’da gökyüzü ve denizde yeni güç
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın 2026 rehberine göre Türkiye, ATMACA, SOM, ÇAKIR, KARA ATMACA, BORA, KASIRGA, TRLG-230, TAYFUN, AKYA ve ORKA gibi çok sayıda yerli füze ve torpido sistemini üretip envantere hazır hale getirmeyi hedefliyor.
ATMACA, SOM, ÇAKIR, KARA ATMACA, BORA, KASIRGA, TRLG-230 ve TAYFUN, AKYA, ORKA ve DSH Roketleri Türkiye’nin 2026 yılı bütçesinde üretmeyi ve kullanıma hazır hale getirmeyi hedeflediği füzelerin bazıları.
Cumhurbaşkanlığı Strateji, Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan 2026 yılı bütçe rehberinde savunma sanayi projeleri hakkında da bilgiler paylaşıldı. Buna göre, Türkiye’nin geliştirdiği ve envantere alarak seri üretime başladığı füzeler hakkından da detaylı bilgi verildi.
SEYİR FÜZELERİ ATMACA VE SOM
Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarımız için geliştirilen ATMACA ve SOM füze sistemleri envantere girmiş ve kullanılmaya başlandı. Türkiye’nin seyir füzesi teknolojileri geliştirme çalışmaları, ÇAKIR, KARA ATMACA projeleri ile devam ediyor.
ATMACA: Su üstü harbinde harekât ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla geliştirilmiş; hücumbot, firkateyn ve korvetlerde kullanılabilen, yüksek hassasiyetli gemi savar füzesi.
SOM: Muharebe sahası derinliklerinde yoğun bir şekilde korunan kara ve hareketli deniz hedeflerine karşı, hava savunma füze sistemlerinin menzili dışında, havadan karaya/satha kullanılan seyir füzesi.
ÇAKIR: Sabit ve döner kanatlı hava araçları, TİHA/SİHA, SİDA, taktik tekerlekli kara araçları ve su üstü platformlardan atılabilen, kara ve deniz hedeflerine karşı kullanıcıya operasyonel olarak geniş alternatifler sunan füze. Hedefleri arasında su üstü hedefler, kıyıya yakın kara ve su üstü hedefleri, stratejik kara hedefleri, alan hedefleri ve mağaralar bulunuyor.
KARA ATMACA: Kara Atmaca Silah Sistemi, taktik tekerlekli kara aracı üzerinden fırlatılabilen, stratejik kara hedeflerine karşı kullanılması planlanan, karıştırmaya karşı dayanıklı, uzun menzilli seyir füze.
TÜRKİYE’NİN BALİSTİK FÜZELERİ
Türkiye Kara Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyaçlarını karşılamak için BORA, KASIRGA, TRLG-230 ve TAYFUN füze sistemleri geliştiriyor.
BORA: Türkiye yapımı bir kısa menzilli taktik balistik füze. Füze silah sistemine ait 8x8 taktik tekerlekli araç ve çok namlulu roket atar silah sistemi üzerinden atılıyor. Kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda entegrasyon için uygun arayüze sahip diğer taktik tekerlekli araç platformlarından da fırlatılabilmektedir.
KASIRGA: 20-120 km menzil aralığındaki yüksek öncelikli hedeflere karşı yüksek isabet ve yoğun tahrip gücü sağlayan güdümlü bir taktik balistik füze
TRLG-230: Füze nokta vuruş kabiliyeti ve tahrip gücü sayesinde 20-70 km menzil arasındaki yüksek öncelikli hedeﬂer üzerinde yoğun ve etkili ateş gücü yaratmayı hedefliyor.
TAYFUN: Türkiye'nin geliştirdiği ilk kısa menzilli balistik füze.
DENİZALTI SAVUNMA SİSTEMLERİ
Denizaltı savunma harbine yönelik AKYA, ORKA ve DSH roketi ve atıcı sistem tedarik projeleri yürütülüyor. AKYA Projesi kapsamında geliştirilen AKYA ağır sınıf torpidosunun seri üretim faaliyetlerine başladı.
AKYA: Denizaltılardan çeşitli sınıf denizaltı ve su üstü hedeflerine angajman yeteneğine sahip yeni nesil ağır sınıf torpido.
ORKA: Su üstü platformlar ve hava araçlarından atılabilen denizaltı hedeflerine angajman yeteneğine sahip yeni nesil hafif sınıf torpido.