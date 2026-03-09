Akdeniz semalarında Türk pençesi! Yavru Vatan'da jet sesleri yükseliyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, F-16'ların KKTC'ye konuşlandırılmasına ilişkin yaptığı açıklamada Yavru Vatan'ın güvenliğini düşünmek zorunda olduklarını belirtirken bunun bir gereklilik olduğunu söyledi.

ABD-İsrail, İran arasındaki çatışmalar sürüyor.

Çatışmalar sürerken Türkiye, önlemlerini almaya devam ediyor.

Bu kapsamda da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) güvenlik önlemleri artırılıyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sivil Havacılık Dairesi Müdür Vekili Aşkın Meşeli, Türkiye’nin KKTC’ye 6 adet F-16 savaş uçağı göndereceğini açıkladı.

MSB'DEN AÇIKLAMA GELDİ: UÇAKLAR GÖNDERİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 6 adet F-16 savaş uçağının KKTC'ye konuşlandırıldığı duyuruldu.

ÖMER ÇELİK KARARI DEĞERLENDİRDİ

Öte yandan NTV televizyon kanalında açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, karara ilişkin konuştu.

Çelik, yapılan hamlenin bir zorunluluk olduğunu vurguladı.

KKTC'NİN GÜVENLİĞİNİ DÜŞÜNDÜKLERİNİ İFADE ETTİ

Doğu Akdeniz'deki durum nedeniyle KKTC'nin güvenliğini düşünmek zorunda olduklarını belirten Çelik, "Rum tarafı, şu anda Siyonizm'le, Siyonist saldırganlıkla, bu soykırımcı şebekeyle en yakın duran taraflardan bir tanesi.

Tabii bu da esasında alınlarına yazılan bir utanç vesikası olacak. Yani bu kadar soykırım yapılırken bu anlaşmaları imzalayan ya da bu ilişkileri kuran en başta Yunanistan'la, Rum Kesimi geliyor." dedi.

"HERHANGİ BİR KİMSEYE KARŞI ATILMIŞ BİR ADIM DEĞİL"

Kararın tartışılacak bir tarafı olmadığını vurgulayan Çelik, şunları söyledi.

Tabii burada doğal olarak bizim oradaki hak ve menfaatlerimiz açısından, KKTC'nin güvenliğini sağlamak açısından kuvvet dengesini daha da pekiştirmek üzere bu adımları atmamız gayet normal.

Bu, herhangi bir kimseye karşı atılmış bir adım değil. Güvenlik perspektifini pekiştirme açısından atılmış bir şey.