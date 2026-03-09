Ülkesi İran'ın öfkesiyle tanıştı! ABD Başkanı Trump ile görüştü

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid, ABD Başkanı Donald Trump ile bölgesel gelişmeleri görüştü.

BAE resmi haber ajansı WAM'da yer alan habere göre Bin Zayid, ABD Başkanı Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bin Zayid ve Trump, bölgede yaşanan gelişmeleri ve bunların bölgesel ve uluslararası güvenlik ve barış üzerindeki etkilerini ele aldı.

Bölgesel gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulunan Bin Zayid ve Trump, İran'ın misillemeleri kapsamında BAE ve diğer bazı Arap ülkelerini hedef alan saldırıları konuştu.

Bin Zayid ve Trump'ın görüşmesinde, İran'ın Arap ülkelerine yönelik saldırıları "bölgenin güvenlik ve istikrarına tehdit" olarak nitelendirildi.

ABD-İsrail’in İran’a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldürüldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.