Cübbeli Ahmet Hoca, eşcinselliğin ilk nasıl ve nerede başladığını anlattı! LGBT böyle ortaya çıkmış: İlk Şeytan kendini…

Katıldığı YouTube kanalında gazeteci Çağlar Cilara’nın sorularını cevaplayan Cübbeli Ahmet Hoca burada, eşcinselliğin nasıl ortaya çıktığı anlattı.

Günümüzde LGBT olarak anılan eşcinselliğin Lut kavmine dayandığını belirten Cübbbeli Ahmet, şunları kaydetti:

ŞEYTAN İNSAN KILIĞINA GİRDİ

"Şeytan insan kılığına giriyor. Lut Kavmine gidiyor. Uzaktan gelmiş gibi çünkü tipini tanımıyorlar. O zaman oralar da küçük kasaba. Ya diyor işte şöyledir böyledir bu muhabbeti açıyor.

Ondan sonra anlıyor ki burada bu konuda bir zafiyet var. Vesvese vererek ortamı hazırlıyor ve bunu ilk kendine yaptırıyor. İlk olarak İblis kendini düzdürüyor. Neden? Yeter ki Adem'in oğulları eşcinsel olsun, cehenneme gitsin diye."

EŞCİNSELLİK ÖNCE KADINLARDA BAŞLIYOR

“Ben Arapça eserlerde kaynaklandırıyorum. Ondan sonra ilk kendine bu icraatı yaptırıyor. Ondan sonra artık o alışkanlık önce kadınlarda başlıyor. Yani eşcinsellik ilk kadınlarda başlıyor. Ama iblis erkek kılığına girip erkekleri arasında bu işi yaygınlaştırıyor. Ondan sonra bu artık bu kavimde bir adet halini alıyor."