SON DAKİKA
Doğu Akdeniz'de savaş istismarı Dünyaya rezil oldular: İsrail şimdi de sokaktaki kameraları kırarak yıkımı gizlemeye çalışıyor BOOM BOOM TEL AVİV! Siyonistleri korku saldı, klip sosyal medyayı salladı Bakan Yumaklı dev sulama projesini paylaştı: 31 bin 250 dekar arazi modern sulama sistemlerine kavuşacak! Duruşma öncesi olay çıkardılar! Mahmut ve Ali Mahir provokasyona soyundu Avrupa için kara kış kapıda: Doğalgaz fiyatları alev aldı! Adalet Bakanı Akın Gürlek, gençlerle buluştu: Tek yumruk, tek ses, tek nefes olmamız lazım İmamoğlu ve yaverleri hesap veriyor! Mahkeme başkanı şovmen Ekrem'e haddini bildirdi ABD’nin Gözü Çin Limanlarında: Çin gemilerinden İran’a silah sevkiyatı Gizledikleri ölümleri yavaş yavaş açıklayacaklar! ABD: Kayıplarımız artacak...
Cübbeli Ahmet Hoca, eşcinselliğin ilk nasıl ve nerede başladığını anlattı! LGBT böyle ortaya çıkmış: İlk Şeytan kendini…
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca, eşcinselliğin ilk nasıl ve nerede başladığını anlattı! LGBT böyle ortaya çıkmış: İlk Şeytan kendini…

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Cübbeli Ahmet Hoca, katıldığı YouTube kanalında Yüce Ahlah’ın lanetlediği sapkınlık olan eşcinselliğin ilk olarak nerede ve nasıl ortaya çıktığını anlattı. İblisin Ademoğlulları'nın cehenneme gitmesi için kendisini insan kılığına girerek ilk Lut kavmi arasında kendini düzdürdüğünü, bu durumun daha sonralarda Lût Kavmi'nde bir alışkanlık haline geldiğini söyledi.

Katıldığı YouTube kanalında gazeteci Çağlar Cilara’nın sorularını cevaplayan Cübbeli Ahmet Hoca burada, eşcinselliğin nasıl ortaya çıktığı anlattı. 

Günümüzde LGBT olarak anılan eşcinselliğin Lut kavmine dayandığını belirten Cübbbeli Ahmet, şunları kaydetti:

ŞEYTAN İNSAN KILIĞINA GİRDİ

"Şeytan insan kılığına giriyor. Lut Kavmine gidiyor. Uzaktan gelmiş gibi çünkü tipini tanımıyorlar. O zaman oralar da küçük kasaba. Ya diyor işte şöyledir böyledir bu muhabbeti açıyor.

Ondan sonra anlıyor ki burada bu konuda bir zafiyet var. Vesvese vererek ortamı hazırlıyor ve bunu ilk kendine yaptırıyor. İlk olarak İblis kendini düzdürüyor. Neden? Yeter ki Adem'in oğulları eşcinsel olsun, cehenneme gitsin diye."

EŞCİNSELLİK ÖNCE KADINLARDA BAŞLIYOR

“Ben Arapça eserlerde kaynaklandırıyorum. Ondan sonra ilk kendine bu icraatı yaptırıyor. Ondan sonra artık o alışkanlık önce kadınlarda başlıyor. Yani eşcinsellik ilk kadınlarda başlıyor. Ama iblis erkek kılığına girip erkekleri arasında bu işi yaygınlaştırıyor. Ondan sonra bu artık bu kavimde bir adet halini alıyor."

