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Yerel Zonguldak'ta feci kaza! Yaralılar var
Yerel

Zonguldak'ta feci kaza! Yaralılar var

Zonguldak’ın Gökçebey ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-13 19:33:00 - 2022-07-13 19:36:11

Zonguldak’ın Gökçebey ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Zonguldak-Ankara Karayolunda Şahintepe mevkiinde meydana geldi. C.Ç.’nin kullandığı otomobil, yol ayrımında H.T. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kazada, sürücülerin yanı sıra araçlarda bulunan H.T., C.T., C.Ç., E.Ç ve A.E. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi olmak üzere 8 kişi yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Yaşanan olayın üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, bölgeye gelen ekipler tarafından çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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