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Aktüel

Zonguldak'ta fabrikanın buhar kazanı patladı: 1 ölü

Çaydeğirmeni Belediye Başkanı Satılmış Gebeş: - "Patlamanın neden meydana geldiğini henüz belli değil. Hepimize geçmiş olsun"

Yeniakit Publisher
2020-07-13 08:53:30 -
Zonguldak'ta fabrikanın buhar kazanı patladı: 1 ölü

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Devrek ilçesinde bulunan salyangoz işleme fabrikasındaki buhar kazanının patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çaydeğirmeni beldesindeki fabrikanın buhar kazanı yakıldığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamanın etkisiyle işçilerden Bahattin Oruç (55) yaralandı.

Fabrikada çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık personeli yaptığı incelemede, Oruç'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

İtfaiye ve jandarma ekiplerince fabrikada geniş güvenlik önlemi alınırken, hayatını kaybeden işçinin cenazesi işlemlerin ardından otopsi yapılmak üzere Devrek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çaydeğirmeni Belediye Başkanı Satılmış Gebeş, AA muhabirine, fabrikadaki buhar kazanınında patlama meydana geldiğini belirterek, "Patlama sırasında bir işçimiz yaşamını yitirdi. Patlamanın neden meydana geldiğini henüz belli değil. Hepimize geçmiş olsun." dedi.


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