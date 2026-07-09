Hamas sözcüsüne suikast girişimi! Hazım Kasım sağ kurtuldu, koruması şehit oldu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Gazze’de Hamas Sözcüsü Hazım Kasım’ın içinde bulunduğu araca saldırı düzenlendi. Kasım’ın saldırıdan yaralı kurtulduğu, koruması Muhammed el-Fayumi’nin ise şehit olduğu bildirildi.
İsrail’in Gazze’de düzenlediği saldırıda Hamas Sözcüsü Hazım Kasım hedef alındı. Doğru Haber.com’un haberine göre, Gazze şehrindeki Haydar Kavşağı yakınlarında gerçekleşen saldırıda Kasım sağ kurtulurken, koruması Muhammed el-Fayumi hayatını kaybetti.
Araç hedef alındı
Gazze Şeridi’ndeki yerel kaynaklar, Hazım Kasım’ın içinde bulunduğu araca saldırı düzenlendiğini aktardı. Saldırının ardından Kasım’ın yaralı olarak kurtulduğu ve tedavi için Gazze’deki Şifa Hastanesi’ne götürüldüğü belirtildi. Kasım’ın koruması Muhammed el-Fayumi’nin ise saldırıda şehit olduğu bildirildi.
Hamas’tan açıklama bekleniyor
Filistin kaynakları saldırının Hamas Sözcüsü Hazım Kasım’ı hedef aldığını duyururken, Hamas’tan olayın ayrıntılarına ve saldırının nihai bilançosuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.