  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bulgar yazarın bu övgüsünü hazmedemediler! Mehteran bando değil bir silahtı Yeditepe Üniversitesi harekete geçti! Mezuniyet törenindeki olaya jet soruşturma Dijital mecrada temizlik başlıyor! Tüm okullara kişisel veri talimatı İsrail basını: Yerli savunma sanayii çok güçlü! Türkiye F-35'ler olmadan da tehdit Başkan Yıldırım Akit TV'de belediye projelerini anlattı Bakan Bak Amasya'dan dünyaya meydan okudu! NATO'da küresel güçlere unutamayacakları bir ders verdik! Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu Ekranlara yansımayan anlar ortaya çıktı! İşte NATO zirvesinin perde arkası Mehter marşı ile ağlatmaya devam: Türkiye köklerine dönüyor, akıllara Bekir Coşkun geliyor Ataklı yine atak geçirdi! Bahçe: Rahatsız olmuş çapsız zevzek!
Dünya Hamas sözcüsüne suikast girişimi! Hazım Kasım sağ kurtuldu, koruması şehit oldu
Dünya

Hamas sözcüsüne suikast girişimi! Hazım Kasım sağ kurtuldu, koruması şehit oldu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Hamas sözcüsüne suikast girişimi! Hazım Kasım sağ kurtuldu, koruması şehit oldu

Gazze’de Hamas Sözcüsü Hazım Kasım’ın içinde bulunduğu araca saldırı düzenlendi. Kasım’ın saldırıdan yaralı kurtulduğu, koruması Muhammed el-Fayumi’nin ise şehit olduğu bildirildi.

İsrail’in Gazze’de düzenlediği saldırıda Hamas Sözcüsü Hazım Kasım hedef alındı. Doğru Haber.com’un haberine göre, Gazze şehrindeki Haydar Kavşağı yakınlarında gerçekleşen saldırıda Kasım sağ kurtulurken, koruması Muhammed el-Fayumi hayatını kaybetti.

 

Araç hedef alındı

Gazze Şeridi’ndeki yerel kaynaklar, Hazım Kasım’ın içinde bulunduğu araca saldırı düzenlendiğini aktardı. Saldırının ardından Kasım’ın yaralı olarak kurtulduğu ve tedavi için Gazze’deki Şifa Hastanesi’ne götürüldüğü belirtildi. Kasım’ın koruması Muhammed el-Fayumi’nin ise saldırıda şehit olduğu bildirildi.

 

Hamas’tan açıklama bekleniyor

Filistin kaynakları saldırının Hamas Sözcüsü Hazım Kasım’ı hedef aldığını duyururken, Hamas’tan olayın ayrıntılarına ve saldırının nihai bilançosuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Gazze'de son 24 saatteki İsrail saldırılarında 8 şehit
Gazze'de son 24 saatteki İsrail saldırılarında 8 şehit

Dünya

Gazze'de son 24 saatteki İsrail saldırılarında 8 şehit

Fransa'dan Gazze çıkışı: Dr. Ebu Safiyye’yi serbest bırak!
Fransa'dan Gazze çıkışı: Dr. Ebu Safiyye’yi serbest bırak!

Gündem

Fransa'dan Gazze çıkışı: Dr. Ebu Safiyye’yi serbest bırak!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23