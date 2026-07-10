  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Trump'a kusursuz karşılama! Merak edilen sır çözüldü Terörist Netanyahu'nun uykusu kaçtı! ABD'ye ağladı Komünizmden milliyetçi muhafazakâr çizgiye nasıl gelindi! Göktay'dan Erdoğan'a değişen MTTB ruhu Sıcak alarmı kırmızıya döndü! Fransa kavruluyor Bu da malum kafanın ecnebi versiyonu! 13 yaşındaki kızı havuza sokmayan tesettür düşmanı Rus tutuklandı Hediye silaha mesajlı jest Hamas sözcüsüne suikast girişimi! Hazım Kasım sağ kurtuldu, koruması şehit oldu Tevfik Göksu: Her dem yeniden doğarız, bizden kim usanası… Kriz çıkaracak karar! Siyonist bu kez de su ile vuracak YÖK'ten Yeditepe Üniversitesi'ndeki olaya soruşturma
Ekonomi ABD'de konut krizi!
Ekonomi

ABD'de konut krizi!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
ABD'de konut krizi!

Ulusal Emlakçılar Birliği (NAR), ABD'de konut fiyatlarının geçen ay tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasıyla birlikte, konut edinebilirlik sorunlarının ABD'li alıcıları tedirgin etmeye devam ettiğini belirtti.

Ulusal Emlakçılar Birliği (NAR), ABD'de konut fiyatlarının geçen ay tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasıyla birlikte, konut edinebilirlik sorunlarının ABD'li alıcıları tedirgin etmeye devam ettiğini belirtti.

Ulusal Emlakçılar Birliği'nin (NAR) yaptığı açıklamaya göre, Haziran ayında mevcut konutların ortalama fiyatı rekor seviyeye çıkarak 440.600 ABD dolarına ulaştı. Birliğin verilerine göre, fiyatlar bir yıl öncesine göre yüzde 1,8 artarak, konut fiyatlarında üst üste üçüncü yıldır aylık artış kaydedildiğini gösterdi.

 

NAR'ın basın bülteninde, "Konut fiyatlarının son zamanlarda iyileşme belirtileri gösterdiği ancak maliyetlerin birçok alıcının piyasaya girmekte tereddüt etmesinin en büyük nedeni olmaya devam ettiği" belirtildi ve tek aile evleri, sıra evler, apartman daireleri ve kooperatifleri içeren mevcut konut satışlarının Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 2,4 düştüğü, Mayıs ayında ulaşılan beş aylık zirveden gerilediği eklendi.

NAR'ın baş ekonomisti Lawrence Yun, "Konut kredisi faiz oranlarındaki hafif dalgalanmaların tetiklediği aylık konut satışlarındaki iniş çıkışlar, konut alıcılarının satın alınabilirlik koşullarına ne kadar duyarlı olduğunu gösteriyor" dedi ve "Ancak, yıl başından bu yana yarım milyondan fazla iş artışı, konut piyasasına destek sağlamaya devam edecek." diye ekledi.

Konut arzı da önemli bir kısıtlama olmaya devam ediyor. NAR'a göre, konut stoku tarihsel olarak düşük seviyelerde seyrediyor; satışa sunulan ev sayısı Mayıs ayına göre yüzde 0,6 azalırken, bir yıl öncesine göre sadece yüzde 1,3 artış gösterdi. Bu durum, alıcılar için seçenekleri sınırlıyor ve fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturmaya devam ediyor.

Dünya Kupası'nda kırmızı kart operasyonu! Trump bastırdı, FIFA kuralları ABD için eğdi!
Dünya Kupası'nda kırmızı kart operasyonu! Trump bastırdı, FIFA kuralları ABD için eğdi!

Spor

Dünya Kupası'nda kırmızı kart operasyonu! Trump bastırdı, FIFA kuralları ABD için eğdi!

Trump'a kusursuz karşılama! Merak edilen sır çözüldü
Trump'a kusursuz karşılama! Merak edilen sır çözüldü

Gündem

Trump'a kusursuz karşılama! Merak edilen sır çözüldü

Uyardılar: Trump'a suikast planı
Uyardılar: Trump'a suikast planı

Dünya

Uyardılar: Trump'a suikast planı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23