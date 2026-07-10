ABD'de konut krizi!

Ulusal Emlakçılar Birliği (NAR), ABD'de konut fiyatlarının geçen ay tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasıyla birlikte, konut edinebilirlik sorunlarının ABD'li alıcıları tedirgin etmeye devam ettiğini belirtti.

Ulusal Emlakçılar Birliği'nin (NAR) yaptığı açıklamaya göre, Haziran ayında mevcut konutların ortalama fiyatı rekor seviyeye çıkarak 440.600 ABD dolarına ulaştı. Birliğin verilerine göre, fiyatlar bir yıl öncesine göre yüzde 1,8 artarak, konut fiyatlarında üst üste üçüncü yıldır aylık artış kaydedildiğini gösterdi.

NAR'ın basın bülteninde, "Konut fiyatlarının son zamanlarda iyileşme belirtileri gösterdiği ancak maliyetlerin birçok alıcının piyasaya girmekte tereddüt etmesinin en büyük nedeni olmaya devam ettiği" belirtildi ve tek aile evleri, sıra evler, apartman daireleri ve kooperatifleri içeren mevcut konut satışlarının Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 2,4 düştüğü, Mayıs ayında ulaşılan beş aylık zirveden gerilediği eklendi.

NAR'ın baş ekonomisti Lawrence Yun, "Konut kredisi faiz oranlarındaki hafif dalgalanmaların tetiklediği aylık konut satışlarındaki iniş çıkışlar, konut alıcılarının satın alınabilirlik koşullarına ne kadar duyarlı olduğunu gösteriyor" dedi ve "Ancak, yıl başından bu yana yarım milyondan fazla iş artışı, konut piyasasına destek sağlamaya devam edecek." diye ekledi.

Konut arzı da önemli bir kısıtlama olmaya devam ediyor. NAR'a göre, konut stoku tarihsel olarak düşük seviyelerde seyrediyor; satışa sunulan ev sayısı Mayıs ayına göre yüzde 0,6 azalırken, bir yıl öncesine göre sadece yüzde 1,3 artış gösterdi. Bu durum, alıcılar için seçenekleri sınırlıyor ve fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturmaya devam ediyor.