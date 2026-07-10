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Ekonomi Murat Ülker’den robot yorumu! Kahve üzerinden örnek verdi
Ekonomi

Murat Ülker’den robot yorumu! Kahve üzerinden örnek verdi

Yeniakit Publisher
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Murat Ülker’den robot yorumu! Kahve üzerinden örnek verdi

ABD’de Purdue Üniversitesi tarafından geliştirilen sistemin Rubik Küp’ü 0,103 saniyede çözerek yeni bir rekora imza atması, robotik teknolojilerde gelinen seviyeyi yeniden gündeme taşıdı. Gelişmeyi değerlendiren Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, robot ile makine arasındaki farkı günlük hayattan verdiği örnekle anlattı.

Yazar Münir Arıkan, LinkedIn hesabından yaptığı paylaşımda Rubik Küp çözme rekorlarına ilişkin dikkat çeken veriler paylaştı.

Arıkan, 3x3 Rubik Küp’te insan dünya rekorunun Şubat 2026’da Polonyalı Teodor Zajder tarafından 2,76 saniyeyle kırıldığını belirtti. Robotik sistemlerde ise Mitsubishi’nin 2024’te 0,305 saniyelik dereceye ulaştığını, ABD’de Purdue Üniversitesi tarafından geliştirilen “Purdubik’s Cube” adlı sistemin ise 2025’te Rubik Küp’ü 0,103 saniyede çözdüğünü aktardı.

ÜLKER: GELİŞMELER BENİ ŞAŞIRTMADI

Robotik teknolojilerdeki hızın ele alındığı paylaşımı değerlendiren Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, söz konusu gelişmelerin kendisini şaşırtmadığını ifade etti.

Ülker, Rubik Küp çözme sürecinin olası hamleleri önceden görüp gerekli hareketleri çok kısa sürede ardı ardına gerçekleştirmekten ibaret olduğunu belirtti.

“50 YIL ÖNCE DE BENZER HIZLARA ULAŞIYORDUK”

Murat Ülker, geçmişte kullanılan ambalaj makinelerinden örnek vererek, yüksek hızda çalışan sistemlerin yeni bir olgu olmadığını vurguladı.

Ülker, 50 yıl önce kurdukları ambalaj makinelerinin parmak boğumu büyüklüğündeki sakızları dakikada binden fazla adet olacak şekilde zarf tipi paketleyebildiğini belirterek, bu makinelerin bir makineli tüfek atışı gibi hızlı çalıştığını söyledi.

ROBOT VE MAKİNE AYRIMINI KAHVE ÖRNEĞİYLE ANLATTI

Murat Ülker, robot ile makine arasındaki farkı kendi tanımıyla açıkladı. Ülker’e göre bir sistemin yalnızca hızlı ve belirli bir işi yapabilmesi, onu robot olarak nitelendirmek için yeterli değil.

Ülker, “Bir makineye evde ‘mutfağa git de bana bir sade kahve yapıver’ dediğimde bunu gerçekleştirebiliyorsa o robottur, yoksa makinedir” değerlendirmesinde bulundu.

ROBOTİK TEKNOLOJİLER TARTIŞMASI YENİDEN GÜNDEMDE

Rubik Küp rekoru, robotik sistemlerin hız, hassasiyet ve işlem kapasitesi açısından ulaştığı noktayı ortaya koyarken, Murat Ülker’in yorumu teknoloji tartışmasına farklı bir boyut kazandırdı.

Ülker’in değerlendirmesi, robot kavramının yalnızca mekanik hızla değil, çevreyi algılama, komutu anlama ve farklı koşullarda bağımsız görev yerine getirme becerisiyle ele alınması gerektiğine işaret etti.

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Yorumlar

yasin

murat bey bunları geçte ülkene neden kötü mal satıyon ona cevap ver ingiltere ve ab ülkerindeki içeriği neden kendi halkına layık görmüyorsun ?
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