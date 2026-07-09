Trump'a kusursuz karşılama! Merak edilen sır çözüldü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Ankara Zirvesi öncesi Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren ABD Başkanı Trump'ı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Marşı'nda asker selamı veren Trump, İstiklal Marşı'nda hazır ola geçti. Tören kıtasını Türkçe selamlayan Trump, "Merhaba asker" dedi.

Trump'ın asker selamının hemen ardından Türk Yıldızları, Beştepe'de özel uçuş yaptı. Sosyal medyada gündem olan konusu ise Türk Yıldızları'nın gösteri uçuşunu zamanlaması oldu.

Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından "İşte karşınızda Türk Silahlı Kuvvetlerimizin hassas zaman yönetimi ve kusursuz koordinasyonu" başlıklı bir paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, "36'ncı NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkanı Sayın Donald Trump'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde karşıladığı anda, Türk Yıldızları Akrobasi Timimiz de selamlama uçuşunu saniyeler bazında yapılan planlamayla gerçekleştirdi. Gökyüzündeki bu kusursuz senkronizasyon; Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yüksek disiplinini, üstün planlama kabiliyetini ve profesyonelliğini bir kez daha gözler önüne serdi" denildi.

MSB'den yapılan paylaşımda ayrıca, "Türk Silahlı Kuvvetlerinde başarı tesadüf değil; disiplin, planlama ve mükemmel koordinasyonun bir eseridir" ifadelerine yer verildi.