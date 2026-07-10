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Siyaset CHP'li Balçova kararını verdi: Rüşvetten ev hapsi alan başkanın vekili belli oldu
Siyaset

CHP'li Balçova kararını verdi: Rüşvetten ev hapsi alan başkanın vekili belli oldu

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CHP'li Balçova kararını verdi: Rüşvetten ev hapsi alan başkanın vekili belli oldu

Balçova Belediyesi Meclisi'nde, görevinden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Onur Yiğit'in yerine yapılan seçimde CHP'li Meclis Üyesi Selahattin Yıldız, belediye başkan vekili olarak seçildi.

Balçova Belediyesi Meclisi'nde, görevinden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Onur Yiğit'in yerine yapılan seçimde CHP'li Meclis Üyesi Selahattin Yıldız, belediye başkan vekili olarak seçildi.

Balçova Belediye Meclisi, meclis salonunda Seferihisar Belediyesine yönelik "rüşvet" soruşturmasında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol uygulanan ve görevinden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Onur Yiğit'in yerine belediye başkan vekilini belirlemek üzere olağanüstü gündemle toplandı.

Toplantıda CHP Grubu, adaylarının meclis üyesi Selahattin Yıldız olduğunu açıkladı, AK Parti Grubu ise aday çıkarmadı.

Yapılan ilk tur oylamada kullanılan 23 oyun 20'sini alan Yıldız, Balçova Belediye Başkan Vekili seçildi. Seçimde 3 oy ise boş çıktı.

Yıldız, seçimin ardından yaptığı konuşmada, Onur Yiğit'in en kısa sürede aklanarak görevine geri döneceğine inandığını belirterek, bu süreçte ilçe halkına hizmet etmek ve Yiğit'in emanetine sahip çıkmak için büyük bir gayretle çalışacağını söyledi.

 

- Soruşturma

Seferihisar Belediyesine yönelik "rüşvet" soruşturmasında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, Seferihisar belediye başkan yardımcıları N.H. ve İ.K'nin de aralarında bulunduğu 25 şüpheli, 25 Haziran'da gözaltına alınmış, Yetişkin'in de aralarında bulunduğu 12 zanlı tutuklanmıştı. İçişleri Bakanlığı, "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanan Onur Yiğit'in görevden uzaklaştırıldığını bildirmişti.

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