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Gündem Dışişleri’nden Avrupa Parlamentosu’na sert tepki! Alçakça ve akıl dışı
Gündem

Dışişleri’nden Avrupa Parlamentosu’na sert tepki! Alçakça ve akıl dışı

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Dışişleri’nden Avrupa Parlamentosu’na sert tepki! Alçakça ve akıl dışı

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu’nda kabul edilen ve Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik iddialar içeren karara sert tepki gösterdi. Bakanlık açıklamasında, söz konusu kararın “yok hükmünde” olduğu vurgulandı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Avrupa Parlamentosu’nda kabul edilen kararın Türk Silahlı Kuvvetlerini hedef alan asılsız ve akıl dışı iddialar içerdiği belirtildi.

Bakanlık, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik bu tür suçlamaların kabul edilemez olduğunu bildirerek, kararın Türkiye açısından hiçbir geçerliliği bulunmadığını ifade etti.

KKTC’NİN AÇIKLAMASINA TAM DESTEK

Açıklamada, karar hakkında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirmeye tam destek verildiği kaydedildi.

Dışişleri Bakanlığı, söz konusu kararın yalnızca Türkiye’yi değil, Kıbrıs meselesindeki gerçekleri de hedef alan yanlı bir yaklaşımın ürünü olduğunu belirtti.

“ALÇAKÇA İFTİRALAR BARINDIRIYOR”

Bakanlık açıklamasında, Avrupa Parlamentosu kararının “alçakça iftiralar” içerdiği vurgulandı.

Kararın, Avrupa Birliği ve özellikle Avrupa Parlamentosu’nun Kıbrıs meselesinde belirli çevrelerin etkisiyle benimsediği taraflı ve çarpık yaklaşımın yeni bir örneği olduğu ifade edildi.

AB’NİN KIBRIS TUTUMUNA ELEŞTİRİ

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği kurumlarının Kıbrıs meselesine yönelik tutumunda tarihi gerçeklerden ve tarafsızlıktan giderek uzaklaştığını bildirdi.

Açıklamada, bu yaklaşımın endişe verici olduğu belirtilerek, Avrupa Parlamentosu’nun kabul ettiği kararın Türkiye ve KKTC nezdinde herhangi bir değer taşımadığı mesajı verildi.

NE OLMUŞTU?

Rumların oyuncağı Avrupa Parlamentosu 8 Temmuzda, 1974 Kıbrıs Barış harekatı sırasında Rum kadın ve kızlarına cinsel şiddet uygulandığı yönünde alçakça ve skandal bir karara imza atmıştı.
AP'ın tarihi gerçeklerden uzak akıl dışı kararına hem KKTC'den hem Türk siyaset dünyasından tepki yağmıştı.

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Yorumlar

Hâin içerden olunca;

Fetö lobileri hiç boş durmuyor!!! Tüm avrupa ülkelerinde Türkiye aleyhine binbir hıyanet kararlar çıkartmak için gece gündüz lobi yapıyor hâin fettöşiler. Önce ülkücüleri hedef tahtasına koydurttu hâinler, şimdi Şanlı ordumuzu Türk Silahlı kuvvetlerimizi!!! Rabbim dini devletimizi vatanı milletimizi gayır. Âmiyn.
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