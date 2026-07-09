Sıcak alarmı kırmızıya döndü! Fransa kavruluyor

Fransa’da yılın üçüncü sıcak hava dalgası daha sert bir aşamaya geçti. Meteoroloji kurumu Météo-France, aşırı sıcaklar nedeniyle 9 vilayette kırmızı alarm ilan ederken, turuncu uyarı kapsamındaki vilayet sayısı da genişledi.

Kırmızı alarm batı bölgelerinde uygulanacak

Cuma günü saat 12.00’den itibaren Morbihan, Ille-et-Vilaine, Mayenne, Sarthe, Loire-Atlantique, Vendée, Maine-et-Loire, Vienne ve Deux-Sèvres vilayetleri kırmızı alarm kapsamında olacak. Bu karar, Fransa’da son sıcak hava dalgası sürecinde ilk kez bazı vilayetlerin en yüksek uyarı seviyesine çıkarılması anlamına geliyor.

Turuncu uyarı da genişliyor

Météo-France, turuncu alarm kapsamının da genişleyeceğini bildirdi. Perşembe günü 72 vilayette uygulanan turuncu uyarıya, başta Grand Est bölgesi olmak üzere 14 yeni vilayetin daha ekleneceği açıklandı.

Côtes-d’Armor, Manche, Calvados, Seine-Maritime, Oise, Aisne, Ardennes, Marne, Meuse, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Vosges, Bas-Rhin ve Haut-Rhin turuncu alarm kapsamına alınacak. Bouches-du-Rhône’da ise turuncu uyarının kaldırılacağı belirtildi.

Sıcak hava dalgası etkisini artırıyor

Yetkililer, aşırı sıcakların özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunanlar için risk oluşturabileceğine dikkat çekiyor. Kırmızı alarmın devreye gireceği bölgelerde halkın günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmaması, bol sıvı tüketmesi ve kapalı alanlarda serin kalmaya özen göstermesi isteniyor.