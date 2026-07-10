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Spor 6 yıllık serüven bitti! Kayserispor’dan ayrıldı
Spor

6 yıllık serüven bitti! Kayserispor’dan ayrıldı

Yeniakit Publisher
Hüseyin Güre Giriş Tarihi:

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6 yıllık serüven bitti! Kayserispor’dan ayrıldı

6 sezondur sarı kırmızılı formayı giyen Ramazan Civelek, Kayserispor’dan ayrıldı.

Sarı kırmızılı takımın tecrübeli futbolcularından Ramazan Civelek ayrılık mesajı yayınladı. Kayserispor’a veda ettiğini duyuran Ramazan Civelek, her zaman elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını vurgulayarak; "Hangi şartta olursa olsun bu kulüp için mücadele etmekten, bu armayı en iyi şekilde temsil etmekten hiçbir zaman vazgeçmedim. İçim rahat; çünkü elimden gelen her şeyi yaptığımı biliyorum" ifadelerini kullandı. Vedalaşmanın bazen en doğru karar olduğunu belirten Ramazan Civelek, Kayserispor’da yaşadığı tüm hatıraları gururla hatırlayacağını ifade etti. Civelek; birlikte görev yaptığı başkanlara, teknik direktörlere, takım arkadaşlarına, kulüp personeline ve taraftarlara teşekkür ederek, özellikle deplasmanlarda takımı yalnız bırakmayan Kapalı Kale taraftar grubuna minnettarlığını dile getirdi. Kayserispor’un bundan sonraki süreçte hak ettiği başarılara ulaşmasını temenni eden 30 yaşındaki futbolcu, mesajını, "Hakkınızı helal edin. Benim de varsa hakkım, sonuna kadar helal olsun" sözleriyle tamamladı.

Ramazan Civelek, 2020-2021 sezonundan bu yana forma giydiği Kayserispor’da 178 maça çıkarken 7 gol, 13 asist ile oynadı.

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