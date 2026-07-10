Çorum FK’dan transfer müjdesi
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Trendyol Süper Lig'e yükselen Arca Çorum FK, kaleci Marcos Felipe'yi renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Eyüpspor forması giyen 30 yaşındaki Marcos Felipe ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Brezilyalı file bekçisinin, Çorum FK'nin Düzce Topuk Yaylası'nda devam eden kampına katılması bekleniyor.
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