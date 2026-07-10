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Spor Çorum FK’dan transfer müjdesi
Spor

Çorum FK’dan transfer müjdesi

Yeniakit Publisher
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Çorum FK’dan transfer müjdesi

Trendyol Süper Lig'e yükselen Arca Çorum FK, kaleci Marcos Felipe'yi renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Eyüpspor forması giyen 30 yaşındaki Marcos Felipe ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Brezilyalı file bekçisinin, Çorum FK'nin Düzce Topuk Yaylası'nda devam eden kampına katılması bekleniyor.

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