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Ekonomi New York borsası günü böyle kapadı
Ekonomi

New York borsası günü böyle kapadı

Yeniakit Publisher
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New York borsası günü böyle kapadı

Amerika Birleşik Devletleri'nde işlem gören New York borsası yükselişle kapandı.

New York borsası, çip hisselerindeki artışların jeopolitik endişeleri dengelemesiyle günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,27 artarak 52.487,41 puana ulaştı. S&P 500 endeksi yüzde 0,81 artışla 7.543,64 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,3 kazançla 26.206,89 puana çıktı.

Yatırımcılar, Orta Doğu'da yeniden tırmanan jeopolitik tansiyona ilişkin gelişmeleri değerlendirirken, çip şirketlerinin hisselerindeki yükselişin etkisiyle pay piyasalarında pozitif seyir izlendi.

Analistler, bölgede yaşanan son gerilimlerin, ABD ile İran arasında halihazırda kırılgan olan ateşkes çabalarını riske atabileceği konusunda endişeleri artırdığını, buna karşın çip hisselerindeki yükselişin piyasalardaki olumlu ivmeyi tetiklediğini belirtti.

İran'a yönelik ABD saldırılarının ardından Tahran da Kuveyt, Katar ve Bahreyn'deki ABD askeri hedeflerini vurduğunu açıklamıştı.

 

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'den ABD'ye dönüş yolunda Air Force One uçağında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "(İran) Kısa süre önce aradılar. Anlaşmayı o kadar çok istiyorlar ki." demişti.

İki ülke arasında artan gerilimle yükselen petrol fiyatları, Trump'ın İran'ın bir anlaşma yapmayı "çok istediğini" belirtmesi sonrasında geriledi. Brent petrolün vadeli varil fiyatı, TSİ 23.10 itibarıyla yüzde 2,6 azalarak 75,97 dolardan işlem gördü.

Kurumsal tarafta, çip şirketi Micron Technology'nin hisseleri, 2035 yılına kadar ABD'de 250 milyar doların üzerinde yatırım yapma planını açıklaması sonrasında yüzde 4,5 değer kazandı. Micron Technology'nin hisselerindeki artış, bazı diğer çip şirketlerinin hisselerini de yukarı taşıdı.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de ilk kez işsizlik maaşına başvuranların sayısı 4 Temmuz ile biten haftada 215 bine gerileyerek, piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Ülkede ikinci el konut satışları haziranda yüzde 2,4 azalarak piyasa beklentilerinin altında kaldı. ABD'de ikinci el piyasasında medyan konut fiyatı ise yıllık bazda yüzde 1,8 artışla 440 bin 600 dolara ulaştı ve rekor seviyesini gördü.

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