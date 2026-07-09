Tevfik Göksu: Her dem yeniden doğarız, bizden kim usanası…

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin mezuniyet töreninde, üzerinde Kur’an-ı Kerim’deki “Emrolunduğun gibi dosdoğru ol” ayetinin yer aldığı pankartı taşıyan bir öğrencinin, bazı öğrenciler tarafından engellenmeye çalışılmasına Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu tepki gösterdi. Göksu yaptığı paylaşımda Yunus Emre’nin “Her dem yeniden doğarız. Bizden kim usanası” ifadelerini kullandı.

Pankartı açan öğrenciye destek veren Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu pankartı kapatmaya çalışanlarla ilgili ise “Yeditepe Üniversitesi’nde yaşanan hadise aklıma şu soruları getirdi. Bu milletin imanını temsil eden Kur’an’dan ve onun ayetlerinden kimler neden rahatsız olur? ‘Dosdoğru ol’ mesajı kimi neden rahatsız eder? Arkadaşının elindeki ve kimseyi hedef almayan bir pankartı kim engellemek ister?” ifadelerini kullandı.

GENÇLERİ DOĞRU DEĞERLERLE BULUŞTURMALIYIZ.

Başkan Göksu, bu olayın gençleri suçlamaktan ziyade, onları doğru değerlerle buluşturmanın önemine de değinerek “Kutsal olanla irtibatı kopmuş, cehaletinden dolayı düşmanlık besleyen konuma gelmiş bu gençler için gerekli olan şey onları ötekileştirmek değil, sahip çıkıp rehabilite etmektir. Dinimizi doğru yaşayıp doğru anlatabilirsek, bu gençler de yaptıkları yanlışı görecek ve pişman olacaklardır” dedi.

ÜNİVERSİTE HOCALARINA DA GÖREV DÜŞÜYOR.

Göksu, açıklamasında ayrıca üniversite hocalarına da seslenerek: “Çocukların bilgi kadar değere de ihtiyaçları vardır. İlk dersimiz doğruluk olmalı; doğruluktan rahatsız olmamayı öğretmeliyiz. Kendi medeniyet değerlerinden uzak yetişen nesillerin toplumun bağrında açacağı yaraları görmezden gelemeyiz.”