Başkan Yıldırım Akit TV'de belediye projelerini anlattı

Göreve geldiği günden bu yana "Hizmet Belediyeciliği" anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Yıldırım, kentsel dönüşümden sosyal projelere, gençlik yatırımlarından çevre vizyonuna kadar pek çok konuda detaylı değerlendirmeler paylaştı.

TÜRKİYE'NİN KONUMUNUN KANITIDIR

Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan İsmet Yıldırım, ülkemizde gerçekleştirilen NATO Zirvesi’nin Türkiye’nin geldiği konumunun artık çok ielride olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonunun ülkemizi gurur verici seviyeye getirdiğini kaydeden Yıldırım, "NATO, önemli müttefiklerden oluşan güçlü bir savunma paktıdır. Türkiye olarak yıllar sonra ilk kez böyle önemli bir zirvede devlet ve hükümet başkanlarını Cumhurbaşkanlığı düzeyinde ağırlama onurunu yaşadık. Bu organizasyonda da gördük ki Sayın Cumhurbaşkanımız, misafirperverliği, devlet tecrübesi ve en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş ev sahipliğiyle bir kez daha dünya lideri olduğunu ortaya koydu. Gerçekten gurur verici bir tabloya şahit olduk. Türkiye'nin nereden nereye geldiğini hepimiz hatırlıyoruz. Bir dönem Amerikan başkanlarının karşısında edilgen bir görüntü sergileyen, kamuoyunda moral bozukluğuna yol açan fotoğraflar hafızalardadır. Bugün ise çok farklı bir tablo var. Amerikan Başkanı Sayın Donald Trump'ın, 'Sen olmasaydın ben bu toplantıya gelmezdim' sözlerini Sayın Cumhurbaşkanımıza ifade etmesi bütün dünyada konuşuldu. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu sözlerin uluslararası kamuoyunda nasıl yankı bulduğunu dile getirdi. Bu, Türkiye'nin uluslararası alandaki konumunu göstermesi açısından önemli bir gelişmedir. Bunları ifade etmek, Trump'ı övmek anlamına gelmez. Trump'ın kim olduğu da, politikalarının ne ifade ettiği de bellidir. Burada vurgulanan husus, Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsında Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası arenada kazandığı saygınlıktır. Böyle bir lidere sahip olmanın gururunu yaşamalı ve bunun kıymetini bilmeliyiz. Zirvenin organizasyonundan devlet protokolüne kadar her ayrıntının titizlikle planlandığını gördük. Kanaatimce zirveye katılan liderlerin büyük bölümü de bu ev sahipliğinden memnuniyet duymuştur. Muhalefetin ise bu tablo karşısındaki tutumu ortadadır. Elbette siyasi tartışmalara girmek istemem; ancak kamuoyunun da gördüğü gibi yaşanan gelişmeler karşısında muhalefetin söyleyecek söz bulmakta zorlandığı görülmektedir.” İfadelerini kullandı.

SEÇİM SONUÇLARI VE ULUSLARARASI İTİBAR

2024 yerel seçim sonuçlarını değerlendiren Başkan Yıldırım, CHP’nin oylarındaki artışın yeni seçmen dağılımıyla ilgili olduğunu ve asıl odaklanılması gerekenin sandığa gitmeyen seçmenler olduğunu belirtti. Hukuki süreçlere ve yargıya saygının esas olduğunu vurgulayan Yıldırım, mahkeme salonlarındaki tutumların hukuk devleti ilkelerine uygun olması gerektiğini ifade etti. Dış politikaya da değinen Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın NATO Zirvesi’ndeki liderliğinin ve gördüğü kabulün Türkiye’nin uluslararası alandaki itibarını perçinlediğini sözlerine ekledi.

ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ VE SPOR KÖYÜ

Başkan İsmet Yıldırım, engelli bireylerin sosyal hayata katılımını artırmak amacıyla yaklaşık 10 dönümlük bir alanda Engelsiz Yaşam Merkezi inşa ettiklerini belirtti. Ailelerin çocuklarını güvenle emanet edebileceği bu merkezin önemine değinen Yıldırım, ayrıca 520 bin metrekarelik dev bir alanda yükselen Hekimbaşı Spor Köyü projesinin ilk etabında 1.500 çocuğa ücretsiz futbol eğitimi verileceğini müjdeledi.

EĞİTİM VE SPOR YATIRIMLARI HIZ KESMİYOR

Ümraniye’de spor yapan kişi sayısının 6 binden 100 bine ulaştığını ifade eden Yıldırım, Çakmak Mahallesi’nde inşa edilen tam olimpik yüzme havuzunun uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapacak nitelikte olduğunu vurguladı. Eğitim alanında ise 78 okulun yapımına katkı sağladıklarını ve önümüzdeki iki yıl içinde ilçede ikili eğitimin tamamen sona ereceğini açıkladı.

ULAŞIM VE ALTYAPIDA İBB’YE ELEŞTİRİ

İlçedeki ulaşım yatırımlarına da değinen Yıldırım, mevcut metro hatlarının çoğunun merhum Kadir Topbaş döneminde başlatıldığını hatırlattı. Mevcut İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetiminin sıfırdan bir metro hattı başlatmadığını savunan Yıldırım, ana arterlerin temizlik ve bakım sorumluluğu IBB’de olmasına rağmen bu hizmetlerin büyük bölümünü fiilen Ümraniye Belediyesi’nin yürüttüğünü belirtti. Ayrıca Hekimbaşı’nda TEM bağlantılı yeni bir yol projesiyle bölge trafiğinin ciddi oranda rahatlayacağını ifade etti.

ŞEHİR MEYDANI GENİŞLİYOR

Ümraniye’nin merkezine yeni bir soluk getirecek olan şehir meydanı projesi hakkında bilgi veren Yıldırım, mevcut 26 dönümlük alanı otobanın üzerini kapatarak 65 dönümlük dev bir meydana dönüştüreceklerini ve ihale sürecinin tamamlandığını söyledi.